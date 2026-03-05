Προειδοποίηση Europol: Η κρίση στο Ιράν αυξάνει την τρομοκρατική απειλή

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυξημένη απειλή τρομοκρατίας, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και βίαιου εξτρεμισμού και κυβερνοεπιθέσεων, δήλωσε την Πέμπτη ο ευρωπαϊκός αστυνομικός οργανισμός Europol στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Ο εκπρόσωπος της Europol, Jan Op Gen Oorth, ανέφερε ότι αναμένει αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων κατά ευρωπαϊκών υποδομών και έξαρση της διαδικτυακής απάτης, με τη χρήση ολοένα και πιο εξελιγμένης τεχνητής νοημοσύνης και την εκμετάλλευση της καταιγίδας πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για τη σύγκρουση.

Οι κύριες απειλές σύμφωνα με τη Europol

Ο «Άξονας της Αντίστασης» : Ομάδες συνδεδεμένες με το Ιράν ενδέχεται να επιδιώξουν «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες» εντός της ΕΕ. Αυτό αφορά το δίκτυο αντι-αμερικανικών και ισραηλινών σιιτικών πολιτοφυλακών σε χώρες όπως το Ιράκ, ο Λίβανος και η Υεμένη.

: Ομάδες συνδεδεμένες με το Ιράν ενδέχεται να επιδιώξουν «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες» εντός της ΕΕ. Αυτό αφορά το δίκτυο αντι-αμερικανικών και ισραηλινών σιιτικών πολιτοφυλακών σε χώρες όπως το Ιράκ, ο Λίβανος και η Υεμένη. Τρομοκρατία : Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής και του βίαιου εξτρεμισμού στο έδαφος της ΕΕ θεωρείται υψηλό. Η απειλή ενισχύεται από άτομα που δρουν μόνα τους («μοναχικοί λύκοι») ή μικρούς πυρήνες που κινούνται με δική τους πρωτοβουλία.

: Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής και του βίαιου εξτρεμισμού στο έδαφος της ΕΕ θεωρείται υψηλό. Η απειλή ενισχύεται από άτομα που δρουν μόνα τους («μοναχικοί λύκοι») ή μικρούς πυρήνες που κινούνται με δική τους πρωτοβουλία. Ριζοσπαστικοποίηση: Η ταχεία εξάπλωση πολωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορεί να επιταχύνει διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης εντός των κοινοτήτων της διασποράς στην ΕΕ.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς το Ιράν και το Ισραήλ ανταλλάσσουν πυρά για έκτη ημέρα πολέμου. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε γείτονες όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και σε αποστολές ενέργειας (δεξαμενόπλοια).

Η Europol δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των δηλώσεων αυτών.

