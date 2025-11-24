Κρεμλίνο: Δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Γενεύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση μετά τις συνομιλίες ότι έχουν συντάξει ένα «βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης», χωρίς όμως να παρέχουν λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε από τη μεριά του ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει λεπτομέρειες οποιουδήποτε σχεδίου συμφωνίας μέσω των μέσων ενημέρωσης. Δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν ακόμη σχέδια για συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ των διαπραγματευτών της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Ζελένσκι: Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους πάνω στο αμερικανικό σχέδιο

Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση με την οποία η Ουκρανία θα ενισχύεται και δεν θα αποδυναμώνεται.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας.

Επιμένει στις κόκκινες γραμμές ο πρόεδρος του Ουκρανικού κοινοβουλίου

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν οι ίδιες και αφορούν την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών, τον περιορισμό στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τους περιορισμούς στις μελλοντικές συμμαχίες τις οποίες θα μπορεί να συνάψει η Ουκρανία.

Η Ουκρανία επιμένει σε αυτές τις θέσεις εδώ και καιρό, αν και έρχονται σε αντίθεση με το αμερικανικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.

Μιλώντας επίσης στο Crimean Platform ο Ρουσλάν Στεφαντσούκ επεσήμανε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα λάβει η χώρα και να περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο.

ΥΠΕΞ Σουηδίας: Για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη, δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας τα σύνορα της Ουκρανία

Για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία, τα σύνορά της δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας και δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στον ουκρανικό στρατό που θα ενθάρρυναν νέα ρωσική επίθεση, δήλωσε σήμερα από τη μεριά της η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία αναμένεται να συνεχίσουν σήμερα τις εργασίες επί ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία αφού συμφώνησαν να τροποποιήσουν προηγούμενη πρόταση, η οποία θεωρήθηκε ευρέως πολύ ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ λέει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων

Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου και κάθε Ευρωπαίος πολιτικός έχει καθήκον να το υποστηρίξει πλήρως και ανεπιφύλακτα, έγραψε σήμερα στο Χ ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Γερμανός ΥΠΕΞ: Οι συνομιλίες στη Γενεύη σημείωσαν "καθοριστική επιτυχία" για τους Ευρωπαίους

Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία, που διεξάγονται στη Γενεύη επί του «σχεδίου Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν σημειώσει μια "καθοριστική επιτυχία" για τους Ευρωπαίους.

«'Ολα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι μια καθοριστική επιτυχία την οποία σημειώσαμε χθες», δήλωσε ο Βάντερφουλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk radio.

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως επανειλημμένως δηλώσαμε, ότι η όποια συμφωνία δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

