Πρωτοσέλιδο στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης είναι η ιστορία μιας 5μελούς οικογένειας η οποία έμενε σε μία φάρμα στο δάσος, αποκομμένη σχεδόν από την κοινωνία μέχρι που οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να πάρουν από τους γονείς την επιμέλεια των 3 παιδιών τους και την τοποθέτησή τους σε ανάδοχη φροντίδα.

Οι γονείς, ο Νάθαν Τρεβάλιον, ένας 51χρονος Βρετανός πρώην επαγγελματίας σεφ, και η Κάθριν Μπέρμιγχαμ, μια 45χρονη Αυστραλή προπονήτρια ζωής και πρώην εκπαιδεύτρια ιππασίας, ζούσαν με τα τρία παιδιά τους, ένα 8χρονο και δύο 6χρονα δίδυμα, σε μία καλύβα στα δάση του Αμπρούζο, περιτριγυρισμένοι από τη φύση και οικόσιτα ζώα.

Με απόφαση του δικαστηρίου, περιπολικά έφτασαν στο σπίτι τους και πήραν τα παιδιά από το σπίτι τους, μεταφέροντάς τα σε μια δομή της εκκλησίας.

Via bimbi della famiglia nel bosco, minacce alla giudice. I minori: 'Quando torniamo a casa?'. Il 6 dicembre sit-in a Roma #ANSAhttps://t.co/ObV3RKNXNK — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 23, 2025

«Τα μέλη της οικογένειας Τρεβάλιον ζουν σε επικίνδυνο και ακατάλληλο κτίριο, δεν έχουν καμία κοινωνική αλληλεπίδραση, κανένα σταθερό εισόδημα, το σπίτι δεν διαθέτει τουαλέτες και τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Η απόφαση βασίζεται στον κίνδυνο παραβίασης του δικαιώματος στην κοινωνική ζωή. Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές και επιβλαβείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, οι γονείς θα πρέπει να αποκλειστούν από τη γονική μέριμνα» αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου.

Η μοίρα των παιδιών, γνωστή στα ιταλικά ως Bimbi nel Bosco (ή παιδιά στο δάσος), έχει συγκινήσει τους Ιταλούς και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν υπογράψει μια διαδικτυακή αίτηση για την επανένωση της οικογένειας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, τα παιδιά ρωτάνε συνεχώς πότε θα γυρίσουν στο σπίτι.

Ακόμα και ο Ματέο Σαλβίνι, τάχθηκε ως δικηγόρος υπέρ της επιστροφής των τριών παιδιών στους γονείς τους αναφέροντας:

«Μοιάζουν με τα πρόσωπα μιας δυστυχισμένης οικογένειας;;;

Εδώ και τέσσερις νύχτες, τέσσερις ατελείωτες νύχτες, αυτά τα τρία υπέροχα παιδάκια έχουν αρπαχτεί από το σπίτι τους, από τα κρεβατάκια τους και τα παιχνίδια τους, από τις αγκαλιές των γονιών τους και την αγάπη των ζώων με τα οποία έχουν μεγαλώσει. Σήμερα θα μιλήσω ξανά με τον δικηγόρο της οικογένειας για να δω την κατάσταση και να καταλάβω πώς μπορώ να τους βοηθήσω. Δεν θα σταματήσω μέχρι να επιστρέψουν αυτά τα μικρά ευτυχισμένα στις αγκαλιές της μαμάς και του μπαμπά, στο σπίτι τους μέσα στο δάσος».

Vi sembrano i volti di una famiglia infelice???

Da quattro notti, da quattro lunghissime notti questi tre splendidi bambini sono stati strappati alla loro casa, ai loro lettini e ai loro giochi, agli abbracci dei genitori e all’affetto degli animali con cui sono cresciuti. Anche… pic.twitter.com/VLuqx5OC2i — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 24, 2025

«Η μητέρα μένει στο ίδιο κτίριο, αλλά οι γονείς έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα παιδιά», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τον Τζιοβάνι Αντζελούτσι, η οικογένεια θερμαίνει το σπίτι με τζάκια και χρησιμοποιεί ηλιακούς συλλέκτες για φωτισμό και για τη φόρτιση των συσκευών της.

Στο σπίτι δεν έχουν τρεχούμενο νερό για να αποφύγουν τα μικροπλαστικά και το κόστος, αλλά αντλούν γλυκό νερό από ένα πηγάδι στο ακίνητο. Επίδης, δεν έχουν εσωτερική τουαλέτα, αλλά χρησιμοποιούν εξωτερική τουαλέτα κομποστοποίησης.

Η κατάσταση διαβίωσης της οικογένειας ήρθε στο φως τον Σεπτέμβριο του 2024, αφού και οι πέντε νοσηλεύτηκαν για δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών από το δάσος. Μετά από αυτό το περιστατικό, την οικογένεια επισκέφθηκαν αξιωματούχοι των κοινωνικών υπηρεσιών και οι αρχές επιβολής του νόμου, αλλά ο δικηγόρος τους είπε ότι δεν συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις για τα παιδιά να λαμβάνουν τακτική ιατρική περίθαλψη και να φοιτούν σε σχολεία.

Πηγή: skai.gr

