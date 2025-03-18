Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Γάζα μετά την επανέναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, να δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν «μόνο υπό την πίεση των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Ειδικότερα, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς θα πραγματοποιούνται παράλληλα με τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες. «Αυτό είναι μόνο η αρχή», είπε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «τίποτα δεν θα μας σταματήσει από το να πετύχουμε όλους τους πολεμικούς μας στόχους».

Μεταξύ άλλων, ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι η στρατιωτική πίεση αποτελεί «κρίσιμη προϋπόθεση» για την απελευθέρωση των ομήρων ενώ τόνισε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί μέχρι η Χαμάς να «μην αποτελεί πλέον απειλή».



