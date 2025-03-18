Ουγγαρία: 60χρονη κρατούσε στο σπίτι της πάνω από 100 γάτες σε άθλιες συνθήκες

Μια 60χρονη από την Ουγγαρία, που κρατούσε περισσότερες από 100 γάτες και έναν σκύλο σε άθλιες συνθήκες και υποσιτισμένα μέσα στο διαμέρισμά της, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών για βάναυση μεταχείριση ζώων, ανακοίνωσε σήμερα ένα δικαστήριο στη Βουδαπέστη.

Η υπόθεση, η οποία προκάλεσε την κατακραυγή της κοινής γνώμης, συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες περιπτώσεις κακοποίησης ζώων τα τελευταία χρόνια στην Ουγγαρία, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Αυτή η γυναίκα κρίθηκε ένοχη επειδή προκάλεσε «παρατεταμένο πόνο σε έναν μεγάλο αριθμό ζώων» παραμελώντας τα, εξήγησε το δικαστήριο σε ένα δελτίο Τύπου.

Η κατηγορούμενη, που δεν εξέφρασε καμία μεταμέλεια, δεν παρείχε επαρκή τροφή και νερό στις γάτες και στον σκύλο, κρατώντας τα κλεισμένα στο «διαμέρισμά της που ήταν μολυσμένο από περιττώματα ζώων».

Ως συνέπεια «υπέφεραν από εξωτερικές και εσωτερικές παρασιτικές ασθένειες», επισήμανε το δικαστήριο.

Η 60χρονη, η οποία αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή της το 2019 και κατόπιν υποβλήθηκε σε ψυχιατρική θεραπεία, δεν σταμάτησε να αρνείται κατά τη διάρκεια της δίκης της ότι κακοποίησε αυτά τα ζώα και ισχυριζόταν πως βοήθησε προηγουμένως πολλά άλλα, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ενημερωτικό ιστότοπο Telex.

Όμως, πολλές γάτες πέθαναν μέσα στο διαμέρισμα και οι άλλες χρειάστηκε να υποβληθούν σε ευθανασία μετά την ανακάλυψή τους εξαιτίας διαφόρων ασθενειών, σημείωσε ο ιστότοπος.

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας στην Ουγγαρία αφότου μία οργάνωση προστασίας των ζώων, η Helping Angels, δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες που έδειχναν τις ανθυγιεινές συνθήκες μέσα στο διαμέρισμα.

Τόσο η κατηγορούσα αρχή όσο και η υπεράσπιση άσκησαν έφεση στην απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

