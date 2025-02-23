Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προσπαθήσει «να πάρει πίσω τα χρήματα» της βοήθειας που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χορηγήσει στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο επί συμφωνίας για την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της Ουκρανίας.

«Ζητάμε σπάνιες γαίες και πετρέλαιο, οτιδήποτε μπορούμε να πάρουμε», δήλωσε ο Τραμπ κατά το συνέδριο των συντηρητικών CPAC κοντά στην Ουάσινγκτον. «Προσπαθώ να πάρω πίσω τα χρήματα ή να τα διασφαλίσω».

«Θέλω να μας δώσουν κάτι για όλα αυτά τα χρήματα που επενδύσαμε», είπε ο Τραμπ ο οποίος ανέτρεψε την θέση της Ουάσινγκτον απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία απομακρύνοντας τις ΗΠΑ από την κοινή στάση που έχει τηρήσει η Δύση απέναντι στην επιτιθέμενη Ρωσία.

Ο Τραμπ διεκδικεί εδώ και εβδομάδες το ισόποσο των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σπάνιες γαίες ως αποζημίωση για την αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο απέναντι στην ρωσική εισβολή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος» να υπογράψει συμφωνία με τις ΗΠΑ η οποία θα παραχωρεί προνομιακή πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους της χώρας του, δήλωσε ουκρανική πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις 12 Φεβρουαρίου υιοθέτησε πλήρως την ρητορική του Κρεμλίνου και την θέση ότι το Κίεβο ευθύνεται για την ρωσική εισβολή και δήλωσε ότι η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου «δεν είναι σημαντική» δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αύξηση της ισχύος της Ρωσίας στα διεθνή και ευρωπαϊκά πράγματα.

Πηγή: skai.gr

