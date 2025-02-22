Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε σήμερα τη Βρετανία για την "ηγεσία" της σε σχέση με τον πόλεμο με τη Ρωσία, μετά την υπόσχεση της "ακλόνητης υποστήριξης" στην Ουκρανία που του έδωσε κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Μίλησα με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ομιλία του απόψε. «Έχουμε συντονίσει τις θέσεις μας και τη διπλωματία μας. Εκτιμάμε το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει να διατηρήσει την ηγεσία του στην προστασία της ζωής και πολύ απλά της κανονικότητας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

