Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας εκεχειρίας μετά την απόφαση του Ισραήλ να καθυστερήσει την απελευθέρωση 620 Παλαιστινίων κρατουμένων που επρόκειτο να αποφυλακιστούν σήμερα σε αντάλλαγμα για την επιστροφή στο Ισραήλ 6 Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν νωρίτερα σήμερα από τη Γάζα.

«Η μη τήρηση από την κατοχή (Ισραήλ, σ.σ.) της απελευθέρωσης της έβδομης ομάδας φυλακισμένων την ώρα που έχει συμφωνηθεί βάσει των όρων της συμφωνίας συνιστά κατάφωρη παραβίασή αυτής», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Αμπντελατίφ αλ Κάνου, εκπρόσωπος της Χαμάς, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για «σκόπιμη αναβλητικότητα και αποσταθεροποιημένη τακτική».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

