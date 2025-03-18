Το Ιράν καταγγέλλει τις «φιλοπόλεμες» δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ

Το Ιράν καταδίκασε χθες Δευτέρα τις «φιλοπόλεμες» δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί υποστήριξης της Τεχεράνης στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, προειδοποιώντας πως «οποιαδήποτε» επίθεση θα είχε «σοβαρές συνέπειες» για τις οποίες η Ουάσιγκτον θα επωμιστεί την «πλήρη ευθύνη».

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ανησυχία μου και την απερίφραστη καταδίκη μου για τις πρόσφατες φιλοπόλεμες δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ», σημείωσε χθες ο ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον διεθνή οργανισμό, η Ουάσιγκτον «προσπαθεί απελπισμένα» να δικαιολογήσει τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην Υεμένη προβάλλοντας «ανυπόστατες κατηγορίες» σε βάρος της Τεχεράνης και «απειλώντας ανοικτά να κάνουν χρήση βίας εναντίον του Ιράν».

Αυτή η «εμπρηστική ρητορική», συνεχίζει, αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου και του χάρτη του ΟΗΕ»· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να μην παραμείνει «σιωπηλό» μπροστά σε αυτές τις «απερίσκεπτες και προκλητικές» τοποθετήσεις της Ουάσιγκτον.

«Τηρώντας τις υποχρεώσεις της έναντι της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η Ισλαμική Δημοκρατία θα υπερασπιστεί αποφασιστικά την εθνική της κυριαρχία, την εδαφική της ακεραιότητα και τα εθνικά της συμφέροντα δυνάμεις του διεθνούς δικαίου έναντι οιασδήποτε εχθρικής ενέργειας», προειδοποιεί ο πρεσβευτής.

Και «κάθε επιθετική ενέργεια θα έχει σοβαρές συνέπειες, για τις οποίες οι ΗΠΑ θα φέρουν την πλήρη ευθύνη», επέμεινε ο ιρανός διπλωμάτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες πως πλέον θα θεωρεί το Ιράν «υπεύθυνο» για «κάθε» επίθεση των υεμενιτών ανταρτών Χούθι, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και διεξάγουν από τον Νοέμβριο του 2023 επιθέσεις εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων ανοικτά της Υεμένης.

Αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην υεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα και σε άλλους τομείς υπό τον έλεγχο των Χούθι στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από πενήντα ανθρώπους από το σαββατοκύριακο.

Σε αντίποινα, οι αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τρεις επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα, με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις επιθέσεις αυτές. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε πάντως χθες πως διεξήχθησαν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον των Χούθι. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, στους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν ηγετικά στελέχη των ανταρτών.

Στην επιστολή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το Ιράν «καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις και την παράνομη χρήση βίας εναντίον της Υεμένης από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως οι υεμενίτες αντάρτες παίρνουν αποφάσεις και ενεργούν κατά τρόπο «ανεξάρτητο», υποστηρίζει πως η χώρα του «ουδέποτε ενεπλάκη σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αντίκειται» προς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά την Υεμένη, διαψεύδοντας «κατηγορηματικά» ειδικά τις κατηγορίες περί παραβιάσεων του εμπάργκο όπλων που έχει στο στόχαστρο τους Χούθι.

