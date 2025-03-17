Ο Καναδάς, ο οποίος ασκεί για αυτό το έτος την εκ περιτροπής προεδρία της G7, κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμμετάσχει στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στην Αλμπέρτα του δυτικό Καναδά, δήλωσε σήμερα μια εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του την Παρασκευή, συνομίλησε με τον Ζελένσκι και «τον προσκάλεσε στη σύνοδο κορυφής της G7 τον Ιούνιο στην Αλμπέρτα», μια καναδική επαρχία, είπε η εκπρόσωπος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε χθες Κυριακή με ανάρτηση στο X ότι είχε «μια καλή συνομιλία με τον κ. Κάρνεϊ», λέγοντας ότι ο τελευταίος «έθεσε τα σωστά σημεία σχετικά με την ανάγκη να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα», αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος δεν ανέφερε ότι έλαβε πρόσκληση για να παραστεί στη φετινή σύνοδο της Ομάδας των Επτά.

Από την πλευρά του, ο νέος Καναδός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η χώρα του «υποστηρίζει σταθερά τον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Μια διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία συμβάλλει στην ασφάλεια όλων μας».

Την περασμένη εβδομάδα, η G7 επιβεβαίωσε την «αταλάντευτη υποστήριξή της προς την Ουκρανία στην υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας» και απείλησε τη Ρωσία με νέες κυρώσεις μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της G7.

Η G7 - Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Βρετανία και ΗΠΑ - έχει κλονιστεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, και τις κινήσεις του Ρεπουμπλικάνου προέδρου υπέρ μιας στενότερης σχέσης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον άγριο εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Τραμπ ενάντια σε στενούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Αμέσως μετά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε την έκκλησή του για «παραχωρήσεις» από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Η σύνοδος κορυφής της G7 θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου στο Κανανάσκις, στα Βραχώδη Όρη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

