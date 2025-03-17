Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν την πρώτη, από το 2017, έξαρση της φονικής γρίπης των πτηνών H7N9 σε μια φάρμα πουλερικών, καθώς η χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα άλλο στέλεχος της γρίπης των πτηνών που έχει μολύνει ανθρώπους και έχει προκαλέσει εκτόξευση της τιμής των αυγών σε ύψη-ρεκόρ.

Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών έχει ρημάξει πληθυσμούς πουλερικών σε όλο τον κόσμο προκαλώντας προβλήματα στον εφοδιασμό και αύξηση της τιμής των τροφίμων. Η διάδοσή του στα θηλαστικά, περιλαμβανομένων των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει φόβους στις κυβερνήσεις για κίνδυνο μιας νέας πανδημίας.

Το στέλεχος που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά στα πουλερικά τα τελευταία χρόνια και τον θάνατο ενός ανθρώπου στις ΗΠΑ, είναι το H5N1.

Το H7N9 αποδείχθηκε ότι είχε υψηλό ποσοστό θανάτων για τους ανθρώπους παγκοσμίως, σκοτώνοντας 616 ανθρώπους, ή το 39% των 1.568 ανθρώπων που μολύνθηκαν παγκοσμίως, αφότου εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2013 στην Κίνα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η πιο πρόσφατη έξαρση του H7N9 εντοπίστηκε σε ένα αγρόκτημα 47.654 πουλερικών εμπορικής αναπαραγωγής στο Νόξεμπι, στο Μισισίπι, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, που εδρεύει στο Παρίσι, σε έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα, επικαλούμενος τις αρχές των ΗΠΑ.

"Πολύ παθογενής γρίπη των πτηνών (HPAI) Η7Ν9 της βορειοαμερικανικής γραμμής άγριων πτηνών εντοπίστηκε σε φάρμα πουλερικών εμπορικής αναπαραγωγής. Ο αποπληθυσμός του επηρεαζόμενου πληθυσμού είναι σε εξέλιξη", αναφέρει η έκθεση.

"Το υπουργείο Υγείας (Υπηρεσία Επιθεώρησης της Υγείας Ζώων και Φυτών -- APHIS) σε συντονισμό με κρατικούς αξιωματούχους Υγείας των Ζώων και Άγριας Ζωής, πραγματοποιούν εμπεριστατωμένη επιδημιολογική έρευνα και αυξημένη επιτήρηση σε απάντηση στον εντοπισμό", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

