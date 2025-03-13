Αρραβωνιάστηκαν Tom Holland και Zendaya

Ο αρραβώνας του Tom Holland και της Zendaya επιβεβαιώθηκε από τον συμπρωταγωνιστή του στο Spiderman, εβδομάδες αφότου αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί.

Η ηθοποιός μας έδειξε για πρώτη φορά το διαμαντένιο δαχτυλίδι των αρραβώνων της ενώ παρευρέθηκε στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο, με πηγές να λένε στο TMZ ότι ο Tom της έκανε πρόταση γάμου κάποια στιγμή μεταξύ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ο ηθοποιός Jacob Batalon, ο οποίος υποδύεται τον καλύτερο φίλο του Peter Parker, Ned στις ταινίες Spiderman, επιβεβαίωσε την είδηση ​​του αρραβώνα τους σε συνέντευξή του στο Metro.

Μιλώντας για την προώθηση της νέας ταινίας Novocaine, ο Jacob συνέκρινε την πρόταση του Τομ με τη δική του, αφού αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ερωτηθείς αν αυτός και ο Τom είχαν προγραμματίσει να αρραβωνιαστούν ταυτόχρονα, γέλασε και είπε: σίγουρα δε γνώριζε ο ένας για τα σχέδια του άλλου.

«Αλλά θα πω ότι το σκέφτηκα πρώτα, οπότε, όχι, δεν ξέραμε ο ένας για τα σχέδια του άλλου, όχι».

Πηγή: skai.gr

