Αρραβωνιάστηκαν Tom Holland και Zendaya

Ο αρραβώνας του Tom Holland και της Zendaya επιβεβαιώθηκε από τον συμπρωταγωνιστή του στο Spiderman, εβδομάδες αφότου αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί.
Η ηθοποιός μας έδειξε για πρώτη φορά το διαμαντένιο δαχτυλίδι των αρραβώνων της ενώ παρευρέθηκε στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο, με πηγές να λένε στο TMZ ότι ο Tom της έκανε πρόταση γάμου κάποια στιγμή μεταξύ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Ο ηθοποιός Jacob Batalon, ο οποίος υποδύεται τον καλύτερο φίλο του Peter Parker, Ned στις ταινίες Spiderman, επιβεβαίωσε την είδηση του αρραβώνα τους σε συνέντευξή του στο Metro.
Μιλώντας για την προώθηση της νέας ταινίας Novocaine, ο Jacob συνέκρινε την πρόταση του Τομ με τη δική του, αφού αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του νωρίτερα αυτό το μήνα.
Ερωτηθείς αν αυτός και ο Τom είχαν προγραμματίσει να αρραβωνιαστούν ταυτόχρονα, γέλασε και είπε: σίγουρα δε γνώριζε ο ένας για τα σχέδια του άλλου.
«Αλλά θα πω ότι το σκέφτηκα πρώτα, οπότε, όχι, δεν ξέραμε ο ένας για τα σχέδια του άλλου, όχι».
