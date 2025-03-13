ΕΕ και Νότια Αφρική έρχονται πιο κοντά μετά τον εμπορικό πόλεμο από τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότια Αφρική έκαναν ένα ακόμη βήμα προκειμένου να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να έρθουν πιο κοντά σε επίπεδο συνεργασίας, μετά τις πολιτικές που ξεκίνησε να εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώτη τους επαφή σε επίπεδο κορυφής από το 2018, που πραγματοποιήθηκε στο Κέιπ Τάουν την Πέμπτη, έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ηεπικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, υποστήριξε την προεδρία της Νότιας Αφρικής στην G20 για φέτος.

Ο Τραμπ πάγωσε τη βοήθεια προς τη Νότια Αφρική και την κατηγόρησε για κατάσχεση ιδιωτικής γης, κάτι που δεν συνέβη από το τέλος της διακυβέρνησης της λευκής μειονότητας το 1994. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει λόγο επίσης για δαμσούς στην ΕΕ, και σε άλλα έθνη, και προκάλεσε την ανησυχία στην Ευρώπη, λέγοντας ότι δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στην Ουάσιγκτον για στρατιωτική προστασία.

Αυτή η νέα πραγματικότητα, σύμφωνα με δυτικούς διπλωμάτες με τους οποίους μίλησε το Bloomberg, θερμαίνει τις σχέσεις που είχαν ψυχρανθεί μεταξύ των δύο παρ' ότι η Νότια Αφρική απάφυγε να καταδικάσει ξεκάθαρα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πλησίασε πιο κοντά τόσο τη Μόσχα όσο και την Κίνα ως μέρος της συμμαχίας BRICS.

«Σε μια στιγμή αυξημένης παγκόσμιας αντιπαράθεσης και ανταγωνισμού, πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη σύνοδο κορυφής. «Πρέπει να συνεργαστούμε στενά, για να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον βασίζεται στην κοινή μας πίστη στη συνεργασία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Η ΕΕ σχεδιάζει να κινητοποιήσει 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ (5,1 δισεκατομμύρια δολάρια) για επενδύσεις στη Νότια Αφρική που θα περιλαμβάνουν χρήματα για την πράσινη ενέργεια καθώς και για την κατασκευή εμβολίων στη χώρα, είπε στην εναρκτήρια ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Νότια Αφρική για μια εταιρική σχέση καθαρού εμπορίου και επενδύσεων που θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγή μετάλλων που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση και το πράσινο υδρογόνο, ένα καύσιμο καθαρής καύσης που θεωρείται πιθανή εναλλακτική λύση στο φυσικό αέριο στο μέλλον.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Cyril Ramaphosa, ο οποίος φιλοξενεί τη συνάντηση, εξήρε ξεχωριστά τη σημασία της ΕΕ ως αναπτυξιακού, εμπορικού και επενδυτικού εταίρου για τη χώρα του.

«Αυτή η σύνοδος κορυφής λαμβάνει χώρα σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη μονομερή προσέγγιση, οικονομικό εθνικισμό και υποχώρηση από το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε. «Χαιρετίζουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους πολυμερείς θεσμούς και τις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών»,

