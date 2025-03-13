Τραμπ: Υποχρεώθηκε να αποσύρει την επιλογή του για την ηγεσία της βασικότερης υγειονομικής υπηρεσίας

Ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να αποσύρει σήμερα την υποψηφιότητα του πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικανών Ντέιβιντ Ουέλντον για τη διοίκηση της CDC, της βασικότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ, καθώς εντείνεται η διαμάχη στους κόλπους του ρεπουμπλικανικού κόμματος με επίκεντρο τις θέσεις αυτού του γιατρού κατά των εμβολίων.

«Έπειτα από την απόσυρση της υποψηφιότητας του δρ. Ντέιβιντ Ουέλντον για τη διοίκηση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, η σημερινή ακρόαση ακυρώνεται», ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου η επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας που χειρίζεται θέματα υγείας.

Αυτή η απόσυρση, την είδηση της οποίας μετέδωσε πρώτο το μέσο ενημέρωσης Axios, αποτελεί μια ήττα για τη διοίκηση Τραμπ, η οποία έως τώρα είχε καταφέρει να επικυρώσει η Γερουσία σχεδόν το σύνολο των επιλογών της.

Ο Ντέιβιντ Ουέλντον, ένας γιατρός ηλικίας 71 ετών και εκλεγμένος με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Φλόριντα το διάστημα μεταξύ 1995 και 1999, είχε παλαιότερα προκαλέσει σάλο, διότι είχε συνδέσει τον εμβολιασμό με τον αυτισμό στις μικρότερες ηλικίες, μια δημοφιλής θεωρία στους κύκλους των συνωμοσιολόγων.

Η υποψηφιότητά του έπρεπε να επικυρωθεί από τη Γερουσία όπως προτάσσει το Σύνταγμα, ωστόσο υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις που έφθασαν έως και το ίδιο το κόμμα του. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, πρόεδρος της επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με ζητήματα υγείας και ο ίδιος γιατρός, ανέφερε επανειλημμένως τη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, του εμβολιασμού για τη δημόσια υγεία.

Η απόσυρση της υποψηφιότητας του Ντέιβιντ Ουέλντον λαμβάνει χώρα την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια έξαρση κρουσμάτων ιλαράς, μιας άκρως μολυσματικής και σοβαρής ασθένειας, σε συνδυασμό με μια πτώση των ποσοστών εμβολιασμού.

Περισσότερα από 250 κρούσματα ιλαράς έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, η οποία μετρά ήδη δύο νεκρούς, οι πρώτοι στις ΗΠΑ εδώ και 10 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.