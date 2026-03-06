Κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν στο BBC ότι το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκε το σφοδρότερο κύμα επιθέσεων στην πρωτεύουσα από τότε που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους στο Ιράν πριν από έξι ημέρες.

«Το σπίτι έτρεμε για πέντε συνεχόμενα λεπτά. Η χθεσινή νύχτα ήταν η χειρότερη», λέει ένας άντρας περίπου 30 ετών. Ο ίδιος σημειώνει ότι μετά βίας μπορούσε να κοιμηθεί λόγω των «συνεχών εκρήξεων».

Μια άλλη γυναίκα, περίπου 40 ετών, ανέφερε ότι «ξύπνησε από τον ήχο εκρήξεων στις 05:00 και έκτοτε δεν μπορούσε να κοιμηθεί».

Όπως σημειώνει το BBC, οι διεθνείς ειδησεογραφικοί οργανισμοί συχνά δεν λαμβάνουν βίζα για το Ιράν, γεγονός που περιορίζει αρκετά την ικανότητά τους να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Οι διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την κάλυψη της κατάστασης.

Ένας άλλος νεαρός άνδρας περιέγραψε τον φόβο που ένιωθαν αυτός και η οικογένειά του τις τελευταίες ημέρες στο Νταμαβάντ, μια πόλη κοντά στην Τεχεράνη, όπου έχουν μετακομίσει προσωρινά.

«Δεν είχα ξαναδεί έκρηξη από κοντά», είπε.

«Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια από μέσα στο σπίτι. Είδα ένα φως να πετάγεται ξαφνικά στον ουρανό. Όλα τα παράθυρα του σπιτιού άρχισαν να τρέμουν. Η οικογένειά μου ήταν τόσο τρομοκρατημένη.»

«Είπαν ότι θα έπρεπε να πάμε με δύο αυτοκίνητα, επειδή ένα αυτοκίνητο δεν θα ήταν αρκετό για να πάρουμε τα πράγματά μας.»

«Διακρίνω μεγάλη δυσαρέσκεια για τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Το BBC News δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον αριθμό των θυμάτων στο εσωτερικό του Ιράν, αλλά η οργάνωση Human Rights Activists (Hrana) ανέφερε ότι 1.168 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων 194 παιδιών.

«Συνεχίστε να χτυπάτε»

«Χτυπούσαν τόσο δυνατά που όλα τα παράθυρα έτρεμαν», είπε μια άλλη νεαρή γυναίκα στην Τεχεράνη. «Ακουγόταν σαν να έκανε θόρυβο κάποιος δράκος».

Ωστόσο, η ίδια υπογράμμισε πως νιώθει ότι ταυτόχρονα ότι υπάρχει και υποστήριξη από ορισμένους συμπολίτες της για τη συνεχιζόμενη επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Ειλικρινά, πώς να το θέσω - ο κόσμος είναι σχεδόν ενθουσιασμένος», είπε στο BBC Persian.

«Οι άνθρωποι ανεβαίνουν στις στέγες τους. Κάθονται εκεί περιμένοντας να γίνουν τα χτυπήματα. Η όγδοη και η ενάτη Ιανουαρίου [όταν οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες καταστάλθηκαν βίαια] ήταν πολύ πιο τρομακτικές γι' αυτούς από την περασμένη εβδομάδα. Τότε, εμείς οι ίδιοι ήμασταν ο στόχος των σφαιρών.»

«Όταν μαχητικά αεροσκάφη περνούν από πάνω, οι άνθρωποι τους χαιρετούν και σφυρίζουν», είπε.

«Η πόλη έχει γίνει πολύ ήσυχη και άδεια, ωστόσο οι άνθρωποι λένε: Απλώς συνεχίστε να χτυπάτε μέχρι να τελειώσει.», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Λένε ότι απλά δεν μπορούν να ανεχθούν άλλο την Ισλαμική Δημοκρατία».

«Η πόλη έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα»

Από την άλλη πλευρά ορισμένοι Ιρανοί ανησυχούν για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια.

«Δεν πρέπει να καταλήξουμε όπως το Ιράκ ή η Συρία, ειλικρινά, δεν μας αξίζει αυτό», είπε ένας νεαρός άνδρας στην Τεχεράνη, αναφερόμενος στους εμφύλιους πολέμους που σημάδεψαν αυτές τις δύο χώρες.

«Η πόλη έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα, η μυρωδιά της πυρίτιδας, όλα κλειστά, σκοτάδι παντού».

«Ελπίζω τα πράγματα να αλλάξουν - οι άνθρωποι ζουν με την ελπίδα», πρόσθεσε.

«Αλλά αν δεν συμβεί αυτή τη φορά, τότε πιθανότατα δεν θα συμβεί ποτέ.»

