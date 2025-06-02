Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ της βρετανικής BAE Systems, της ιταλικής Leonardo και της ιαπωνικής Japan Aircraft Industrial Enhancement Co, με σκοπό την ανάπτυξη μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς στο πλαίσιο του Global Combat Air Programme (GCAP), σύμφωνα με τους Financial Times.

Η κοινοπραξία, την οποία ενέκρινε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Ιταλία, η Βρετανία και η Ιαπωνία, επανεξετάζουν την εξάρτησή τους από τον αμερικανικό αμυντικό εξοπλισμό, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για απόσυρση των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ευρώπη.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας εναλλακτικής λύσης απέναντι στο αμερικανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς. Το υπάρχον μαχητικό F-35 και οι προκάτοχοί του αποτελούν βασικό πυλώνα των αεροπορικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένες πρωτεύουσες για υπερβολική εξάρτηση από την Ουάσινγκτον.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία δεν εγείρει ανησυχίες για τον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ.

Η κοινοπραξία, η οποία θα εδρεύει στη Βρετανία, θα διαχειρίζεται τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παράδοση του μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Παγκόσμιου Μαχητικού Αεροσκάφους (Global Combat Air Programme – GCAP).

Το GCAP, που παρουσιάστηκε το 2022, έχει στόχο να αναπτύξει ένα νέο μαχητικό αεροσκάφος που θα είναι έτοιμο για χρήση έως το 2035. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα στρατιωτικά προγράμματα των τελευταίων ετών, σχεδιασμένο για να ενισχύσει την αμυντική ισχύ των χωρών απέναντι στις αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα.

Η ΕΕ ενθαρρύνει ενεργά τη βιομηχανική συνεργασία στον αμυντικό τομέα, για παράδειγμα μέσω κοινών προμηθειών ενός νέου ταμείου, το οποίο θα επιτρέπει τη συμμετοχή εταιρειών από τρίτες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία, εφόσον υπογράψουν συμφωνίες συνεργασίας.

Το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους, του οποίου το τελικό κόστος δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αποτελεί βασικός στόχος της Βρετανίας για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.