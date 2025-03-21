Τραμπ: Φυλάκιση έως 20 ετών σε όσους «σαμποτάρουν» Tesla

Με φυλάκιση έως… και 20 χρόνων απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ όσους προκαλούν φθορές σε αυτοκίνητα μάρκας Tesla, δηλαδή στην αυτοκινητοβιομηχανία ιδιοκτησίας του στενού του συνεργάτη Ίλον Μασκ.

«Οι άνθρωποι που θα πιαστούν να σαμποτάρουν τα Teslas θα έχουν πολύ καλές πιθανότητες να μπουν στη φυλακή για έως και είκοσι χρόνια, και αυτό περιλαμβάνει τους χρηματοδότες. ΣΑΣ ΨΑΧΝΟΥΜΕ!!!» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ.

«Εσωτερική τρομοκρατία» Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» τους βανδαλισμούς αυτοκινήτων Tesla. «Η σειρά βίαιων επιθέσεων εναντίον των Tesla δεν είναι τίποτα λιγότερο από εσωτερική τρομοκρατία», κατήγγειλε η Μπόντι σε ανακοίνωσή της την Τρίτη το βράδυ, ενώ διευκρίνισε ότι το υπουργείο της «έχει ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε πολλούς δράστες αυτών των ενεργειών λαμβάνοντας υπόψη του» αυτή την παράμετρο. «Συνεχίζουμε τις έρευνες και θα κάνουμε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να πληρώσουν ακριβά, περιλαμβανομένων αυτών που ενεργούν μέσα από τη σκιές για να συντονίσουν και να χρηματοδοτήσουν αυτά τα εγκλήματα», πρόσθεσε. Ο Λευκός Οίκος μετατράπηκε για λίγο σε αντιπροσωπεία της Tesla την Τρίτη, έπειτα από πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έδειξε για μία ακόμη φορά έμπρακτα τη στήριξή του προς τον Ίλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας τους βανδαλισμούς εις βάρος καταστημάτων και οχημάτων της Tesla «εσωτερική τρομοκρατία».

«Θα αγοράσω ένα», διότι «είναι ένα πολύ καλό προϊόν» και γιατί «συμπεριφέρθηκαν με πολύ άδικο τρόπο» στον Μασκ, τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

