Ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα αρχεία για τη δολοφονία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι το 1968

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα περισσότερες από 10.000 σελίδες αρχείων που σχετίζονται με τη δολοφονία του πρώην γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι το 1968, έπειτα από εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπούσε στον αποχαρακτηρισμό εγγράφων σχετικά με τις δολοφονίες Αμερικανών υψηλού προφίλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο γιος του Κένεντι, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος είναι υπουργός Υγείας του Τραμπ, και η διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι τα αρχεία που βρίσκονταν στα Εθνικά Αρχεία είχαν σαρωθεί χειροκίνητα και μεταφορτώθηκαν στη διεύθυνση archives.gov/rfk.

Οι φάκελοι δημοσιεύονται με «ελάχιστες διορθώσεις για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής», ανέφεραν.

«Η δημοσίευση των εγγράφων του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι είναι ένα απαραίτητο βήμα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αμερικανική κυβέρνηση», ανέφερε η δήλωση του Ρόμπερτ Κένεντι. «Συγχαίρω τον πρόεδρο Τραμπ για το θάρρος του και τη δέσμευσή του για διαφάνεια».

Η Γκάμπαρντ δήλωσε ότι η έρευνα για τα έγγραφα έφερε στο φως επιπλέον 50.000 σελίδες που προετοιμάζονται για δημοσιοποίηση. Αυτά τα αρχεία προετοιμάζονται επίσης για δημοσιοποίηση, δήλωσε η Γκάμπαρντ, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι θα συνεχίσουν να αναζητούν και άλλα έγγραφα που μπορεί να έχει η κυβέρνηση.

Ο Τραμπ προσπαθεί να τηρήσει τις υποσχέσεις του για τον εντοπισμό και τη δημοσιοποίηση αρχείων που αφορούν τους θανάτους του Κένεντι, του αδελφού του, πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, και του ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960.

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα περίπου 80.000 σελίδες αρχείων σχετικά με τη δολοφονία του πρώην προέδρου, οι οποίες, όπως είπε, ήταν προηγουμένως απόρρητες.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει τα έγγραφα στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αλλά υποχώρησε στα αιτήματα των μυστικών υπηρεσιών να κρατήσει μεγάλο μέρος του υλικού απόρρητο. Ο πρόεδρος επανέλαβε την υπόσχεσή του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, λέγοντας πέρυσι ότι ήθελε να δημοσιοποιήσει τα αρχεία και υπονοώντας ότι η CIA ήταν αυτή που καθυστέρησε τη δημοσιοποίησή τους.

Τον Ιανουάριο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, υπέγραψε εντολή για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων σχετικά με τους δύο αδελφούς Κένεντι και τον Κινγκ.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ήταν γερουσιαστής των ΗΠΑ από τη Νέα Υόρκη και υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 1968, όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο Λος Άντζελες.

