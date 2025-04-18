Ότι οι κινεζικές εταιρείες στις οποίες το Κίεβο επέβαλε νωρίτερα κυρώσεις, εμπλέκονται στην παραγωγή ρωσικών πυραύλων Iskander, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι.

«Σήμερα, επεκτείναμε τις ουκρανικές κυρώσεις εναντίον σχεδόν εκατό ακόμη οντοτήτων -φυσικών και νομικών προσώπων- οι περισσότεροι από τους οποίους εμπλέκονται στην παραγωγή τέτοιων πυραύλων -Iskander- όπως εκείνοι που έπληξαν το Χάρκοβο μας», είπε ο Ζελένσκι σε δήλωση στο X.

«Πολλές από αυτές τις οντότητες είναι ρωσικές, αλλά δυστυχώς κάποιες είναι και από την Κίνα», είπε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απέρριψε νωρίτερα ως «αβάσιμη» την κατηγορία του Ζελένσκι ότι η χώρα προμήθευε όπλα στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Κίνα δεν έχει διαθέσει ποτέ φονικά όπλα.

