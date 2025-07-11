Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Πέμπτη πως έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 35% στα καναδικά προϊόντα που εισάγει η χώρα του από 1ης Αυγούστου, με την πιο πρόσφατη από τις περίπου είκοσι επιστολές που απηύθυνε σε εμπορικούς εταίρους της χώρας του σε όλο τον κόσμο από τη Δευτέρα.

«Αντί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, ο Καναδάς ανταπέδωσε με τους δικούς του τελωνειακούς δασμούς. Από την 1η Αυγούστου 2025, θα χρεώνουμε τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 35% στα καναδικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως όλων των τομεακών δασμών» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε επιστολή του στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι την οποία έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Truth Social.

«Αυτοί οι δασμοί μπορεί να τροποποιηθούν, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάμεσα με τη σχέση μας με τη χώρα σας» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν υπάρξει ανταπόδοση, οι δασμοί θα αυξηθούν κατά ακόμη 35%» διεμήνυσε.

Όπως και σε κάθε άλλη επιστολή που έχει απευθύνει από τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως οι δασμοί αυτοί θα προστεθούν σε εκείνους που εφαρμόζονται κατά τομείς, ιδίως στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και στα οχήματα (25%).

Τα είδη αυτά συγκαταλέγονται στις κυριότερες εξαγωγές του Καναδά στις ΗΠΑ, του κυριότερου εμπορικού εταίρου της καναδικής οικονομίας.

Νωρίτερα χθες, ο κ. Τραμπ είπε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News ότι έχει σκοπό να στείλει επίσης επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση «σήμερα ή αύριο».

«Θα ήθελα να το κάνω σήμερα» συνέχισε. «Συζητάω με την ΕΕ, που έχει, όπως ξέρετε, πολλές χώρες, καθώς και με τον Καναδά. Πρόκειται να τις στείλουμε (σ.σ. τις επιστολές) μέσα στις επόμενες ώρες».

Περίπου είκοσι χώρες έχουν λάβει επιστολές αυτής της φύσης από την αρχή της εβδομάδας, ιδίως ασιατικές: αναγγέλλουν την επιβολή δασμών 25% στα προϊόντα συμμάχων της Ουάσιγκτον, όπως είναι η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, ως και 40% σε κάποια κράτη της νοτιοανατολικής Ασίας.

Όμως είναι η Βραζιλία, που μέχρι τώρα αντιμετώπιζε δασμό «βάσης» 10%, αυτή που ενημερώθηκε για την υψηλότερη αύξηση των δασμών στα προϊόντα της: ο αμερικανός πρόεδρος ανήγγειλε πως θα είναι 50%, συνδέοντας το μέτρο με τις ποινικές διώξεις σε βάρος πρώην προέδρου της χώρας. Πρόκειται για τον ακροδεξιό Ζαΐχ Μπολσονάρου, που κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος με σκοπό την ανατροπή του διαδόχου του, μετά την ήττα του από τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Αρχικά, σχεδιαζόταν οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί, χωριστοί κατά χώρα, να αρχίσουν να εισπράττονται την 9η Ιουλίου, όμως ο κ. Τραμπ υπέγραψε στην αρχή της εβδομάδας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ανέβαλε την εφαρμογή τους ως την 1η Αυγούστου.

Στις επιστολές του, ο κ. Τραμπ διαμηνύει ανεξαιρέτως πως εάν υπάρξουν μέτρα ανταπόδοσης, οι δασμοί θα διπλασιαστούν.

