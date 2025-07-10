Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και ότι αυτή τη στιγμή «χάνουν» τη μάχη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

«Η Ευρώπη έχει πέσει από το 90% του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο 65% μέσα σε 10 ή 15 χρόνια. Αυτό δεν είναι καλό», δήλωσε ο Ντάιμον σε εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας στο Δουβλίνο. «Χάνετε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Ντάιμον, ενός εκ των πιο επιδραστικών ανθρώπων της παγκόσμιας οικονομίας, υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να τονώσει την οικονομία της, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, είχε ζητήσει πέρυσι μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη, με επενδύσεις ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας.

Σύμφωνα με τους FT, το μήνυμα του Ντάιμον είναι ακόμη πιο ευθύ σε σύγκριση με αυτό που είχε διατυπώσει στη φετινή ετήσια συνάντηση με μετόχους της JPMorgan τον Απρίλιο, όταν είχε δηλώσει ότι «η Ευρώπη έχει σοβαρά ζητήματα που πρέπει να διορθώσει», καλώντας τα ευρωπαϊκά κράτη να «προχωρήσουν σε βαθιές μεταρρυθμίσεις ώστε να επιτύχουν ανάπτυξη».

Ο Ντάιμον, ο οποίος ηγείται της JPMorgan από το 2006, προειδοποίησε επίσης ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν εφησυχάσει υπερβολικά απέναντι στις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς.

Την Πέμπτη, οι επενδυτές αγνόησαν τη νέα απειλή του Αμερικανού προέδρου για επιβολή δασμών 50% στον χαλκό, 200% στον φαρμακευτικό τομέα και πρόσθετους δασμούς σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

«Δυστυχώς, πιστεύω ότι υπάρχει εφησυχασμός στις αγορές», δήλωσε ο Τζέιμι Ντάιμον.

Ανέφερε ότι μέχρι στιγμής ο Τραμπ είχε πράξει σωστά όταν υπαναχωρούσε από τις πιο ακραίες απειλές του για επιβολή δασμών, επικαλούμενος το λεγόμενο “Taco trade”, μια στρατηγική που βασίζεται στην παραδοχή ότι «ο Τραμπ τελικά πάντα κάνει πίσω».

«Μισώ να χρησιμοποιώ τον όρο “Taco trade”, γιατί πιστεύω ότι έκανε το σωστό όταν έκανε πίσω», πρόσθεσε ο Ντάιμον.



