Η ηλιακή ενέργεια κυριότερη πηγή ηλεκτρισμού στην Ευρώπη τον Ιούνιο

Η ηλιακή ενέργεια έγινε τον Ιούνιο η κυριότερη πηγή ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, για πρώτη φορά για ολόκληρο μήνα, εισφέροντας το 22,1% της παραγωγής, πάνω από τους πυρηνικούς σταθμούς (21,8%) και την αιολική ενέργεια (15,8%), τόνισε χθες Πέμπτη το βρετανικό κέντρο μελετών Ember.

Ακολούθησαν το φυσικό αέριο (14,4%) και οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις (12,8%), σύμφωνα με πίνακες που παραθέτει στην ανάλυσή της.

Κατά την ίδια πηγή, για τουλάχιστον 13 ημέρες καταρρίφθηκε ρεκόρ ως προς την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά πλαίσια, τόσο εξαιτίας της συνεχιζόμενης εγκατάστασής τους, όσο και εξαιτίας της συνεχούς ηλιοφάνειας στην ήπειρο.

Η αιολική ενέργεια επίσης έσπασε ρεκόρ, εισφέροντας το 15,8% της παραγωγής τον Ιούνιο και το 16,6% τον Μάιο, αν και η αρχή της χρονιάς ήταν δύσκολη λόγω της λιγότερο ευνοϊκής κατάστασης, των ασθενέστερων ανέμων.

Έτσι οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί που λειτουργούν με την καύση άνθρακα δεν παρήγαγαν παρά θεαματικά μειωμένο ποσοστό του μείγματος στην Ευρώπη (6,1%), σύμφωνα με την Ember. Οι δυο χώρες που βασίζονται περισσότερο στον άνθρακα, η Γερμανία και η Πολωνία, είδαν κι αυτές τα ποσοστά τους να μειώνονται αισθητά τον περασμένο μήνα, αντίστοιχα στο 12,4% και στο 42,9%.

Ωστόσο, καθώς η συνολική ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται, τα ορυκτά καύσιμα, πάνω απ’ όλα ο άνθρακας και το αέριο, δεν υποχωρούν: χάρη στην καύση τους παρήχθη το 23,6% του ρεύματος στην Ευρώπη τον Ιούνιο, από 22,9% τον Μάιο του 2024.

Το πρώτο εξάμηνο χρησιμοποιήθηκε περισσότερο αέριο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, κυρίως λόγω της χαμηλότερης διαθεσιμότητας των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εξήγησε ακόμη η Ember.

Πηγή: skai.gr

