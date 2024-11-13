Οι ουκρανικές δυνάμεις απωθούν ρωσικά στρατεύματα κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ

Ουκρανικές δυνάμεις απώθησαν σήμερα ρωσικά στρατεύματα τα οποία επιχείρησαν να διαρρήξουν τις γραμμές άμυνας κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου, όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας.

Σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, αναφέρεται ότι ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν επίθεση σε τέσσερα κύματα, αναπτύσσοντας τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα μάχης.

«Με επιδέξιες και αποφασιστικές ενέργειες, οι υπερασπιστές μας σταμάτησαν τον εχθρό, καταστρέφοντας όλα τα τεθωρακισμένα οχήματά του και εξοντώνοντας πολλά μέλη των δυνάμεών του», αναφέρει η ανακοίνωση. Επισημαίνεται δε ότι ορισμένοι ρώσοι στρατιώτες φορούσαν στολές που έμοιαζαν με εκείνες του ουκρανικού στρατού, πρακτική που το Κίεβο κατήγγειλε ως «έγκλημα πολέμου».

Η περιοχή είχε καταληφθεί από τους εισβολείς λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά απελευθερώθηκε πέντε μήνες αργότερα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν αργά προς το Κουπιάνσκ, έναν στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομικό κόμβο. Ένας δεύτερος βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων είναι το Ποκρόβσκ, που βρίσκεται νοτιότερα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

