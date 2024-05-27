Περισσότερα από 300 εκατομμύρια παιδιά ετησίως πέφτουν θύματα διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, όπως μαρτυρά νέα έρευνα.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου διαπίστωσαν ότι 1 στα 8, ή το 12,6% των παιδιών στον κόσμο έχουν πέσει θύματα μη συναινετικής ομιλίας, κοινής χρήσης και έκθεσης σε σεξουαλικές εικόνες και βίντεο τον περασμένο χρόνο.

Αυτό ανέρχεται σε περίπου 302 εκατομμύρια νέους.

Επιπλέον, το 12,5% των παιδιών παγκοσμίως - 300 εκατομμύρια - εκτιμάται ότι έχει υποστεί ανεπιθύμητη σεξουαλική συζήτηση, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων σεξουαλικής πράξης.

Τα αδικήματα μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή «εκβιασμού», όπου τα αρπακτικά ζητούν χρήματα από τα θύματα για να κρατήσουν τις εικόνες ιδιωτικές.

Έρευνες διαπίστωσαν ότι το 7% των Βρετανών ανδρών παραδέχθηκε κάποια στιγμή ότι έχει παρενοχλήσει παιδιά στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το νέο παγκόσμιο ευρετήριο της πρωτοβουλίας Childlight του πανεπιστημίου Into The Light.

Αυτό ισοδυναμεί με το να γεμίζεις το Wembley 20 φορές.

«Σε επίπεδο αριθμών, αυτό θα μπορούσε να εκτείνεται σε όλη τη διαδρομή από τη Γλασκώβη έως το Λονδίνο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Childlight, Paul Stanfield.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια πανδημία που παρέμεινε κρυφή για πάρα πολύ καιρό. Εμφανίζεται σε κάθε χώρα, αυξάνεται εκθετικά και απαιτεί παγκόσμια απάντηση. Πρέπει να δράσουμε επειγόντως και να το αντιμετωπίσουμε ως ένα ζήτημα δημόσιας υγείας που μπορεί να προληφθεί. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν».

Η πρωτοβουλία Childlight διαπίστωσε επίσης ότι 1 στους 9 άντρες στις ΗΠΑ παραδέχτηκε τη διαδικτυακή προσβολή παιδιών, ενώ το 7,5% των ανδρών στην Αυστραλία είπε το ίδιο.

Η έρευνα βρήκε επίσης ότι πολλοί άνδρες παραδέχτηκαν ότι θα προσπαθούσαν να διαπράξουν σωματικά σεξουαλικά αδικήματα κατά των παιδιών, εάν πίστευαν ότι θα κρατούνταν μυστικό.

Πηγή: skai.gr

