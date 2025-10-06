Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού Μεγάρου.

Ο Μακρόν αποδέχτηκε την παραίτηση του Λεκορνί, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Ήμουν έτοιμος να συμβιβαστώ, αλλά κάθε πολιτικό κόμμα ήθελε το άλλο πολιτικό κόμμα να υιοθετήσει ολόκληρο το πρόγραμμά του», δήλωσε σε ομιλία του στην αυλή του Παλατιού Ματινιόν.

Με το που σχηματίστηκε χθες η κυβέρνηση, απειλήθηκε από την πρώτη στιγμή με ανατροπή από την αριστερά και την ακροδεξιά. Ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος του Εθνικού Συναγερμού (RN) Ζορντάν Μπαρντελά χλεύασε μια κυβέρνηση «που αποτελείται από τους τελευταίους μακρονιστές που παραμένουν προσκολλημένοι στη Σχεδία της Μέδουσας» (σ.σ. αναφορά στον πίνακα του Τεοντόρ Ζερικό που εικονίζει ένα ναυάγιο) ενώ ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς (LFI) Ζαν-Λικ Μελανσόν προέβλεψε ότι «αυτή η πομπή φαντασμάτων (…) δεν θα κρατήσει».

Η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση έρχεται μόλις 26 ημέρες μετά τον διορισμό του Λεκορνί ως πρωθυπουργού, μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού.

Όπως και οι προκάτοχοί του, ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο νέος πρωθυπουργός δεν κατάφερε να επιβιώσει σε μια κατακερματισμένη πολιτική σκηνή, αυτήν που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές μετά την αιφνιδιαστική διάλυση του κοινοβούλιου από τον Μακρόν, τον Ιούνιο του 2024.

Υποχωρεί το χρηματιστήριο

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιά Λεκορνί, το γαλλικό χρηματιστήριο υποχωρεί κατά 1,93% στις 7.925,35 μονάδες.

Ταυτόχρονα, άνοδο κατά 6 μονάδες βάσης σημειώνουν οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων, τα οποία διαπραγματεύονται στο 3,57%, υψηλότερα πλέον και από τις αποδόσεις των αντίστοιχων ιταλικών.

