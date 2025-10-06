Ένα πλοιάριο ανατράπηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στον Δούναβη, κοντά στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα, στην αυτόνομη επαρχία Βοϊβοντίνα της Σερβίας, στα σύνορα με την Κροατία.
Στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 υπήκοοι της Κίνας, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).
Čamac sa 11 državljana Kine, prevrnuo se na Dunavu kod Bačke Palanke. Ima nastradalih.— Aleksandar Marton (@Alex_Marton) October 6, 2025
Dakle, koliko razumem, iz Kine, koja je tigar nad tigrovima, građani beže i nelegalno pokušavaju da uđu u Evropsku uniju, koja samo što nije uginula.
?????????? pic.twitter.com/r2GngJVzsX
Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, ανασύρθηκε ένα νεκρός από τα παγωμένα νερά του Δούναβη ενώ εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης από τη Σερβία και την Κροατία αναζητούν άλλα τρία άτομα, τα οποία αγνοούνται.
DETALJI TRAGEDIJE NA DUNAVU Prevrnuo se čamac sa 11 osoba: Pokušali ilegalno da pređu u Hrvatsku, TROJE NESTALO #vesti #hronika #dunav #camac #migranti https://t.co/PcdosJtfad— Blic (@Blic_online) October 6, 2025
Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι Κινέζοι προσπάθησαν να περάσουν παράνομα στην Κροατία.
Αστυνομικές περιπολίες, ομάδες έκτακτης ανάγκης και μονάδες συνοριακής υπηρεσίας και των δύο χωρών βρίσκονται επί τόπου.
