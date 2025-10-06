Λογαριασμός
Ανατράπηκε σκάφος στον Δούναβη - 1 νεκρός και 3 αγνοούμενοι

Στο πλοιάριο επέβαιναν 10 Κινέζοι - οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν παράνομα στην Κροατία - και ο  Σέρβος χειριστής του σκάφους 

δουναβης

Ένα πλοιάριο ανατράπηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στον Δούναβη, κοντά στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα, στην αυτόνομη επαρχία Βοϊβοντίνα της Σερβίας, στα σύνορα με την Κροατία.

Στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 υπήκοοι της Κίνας, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, ανασύρθηκε ένα νεκρός από τα παγωμένα νερά του Δούναβη ενώ εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης από τη Σερβία και την Κροατία αναζητούν άλλα τρία άτομα, τα οποία αγνοούνται.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι Κινέζοι προσπάθησαν να περάσουν παράνομα στην Κροατία

Αστυνομικές περιπολίες, ομάδες έκτακτης ανάγκης και μονάδες συνοριακής υπηρεσίας και των δύο χωρών βρίσκονται επί τόπου.

