Ένα πλοιάριο ανατράπηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στον Δούναβη, κοντά στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα, στην αυτόνομη επαρχία Βοϊβοντίνα της Σερβίας, στα σύνορα με την Κροατία.

Στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 υπήκοοι της Κίνας, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Čamac sa 11 državljana Kine, prevrnuo se na Dunavu kod Bačke Palanke. Ima nastradalih.



Dakle, koliko razumem, iz Kine, koja je tigar nad tigrovima, građani beže i nelegalno pokušavaju da uđu u Evropsku uniju, koja samo što nije uginula.



?????????? pic.twitter.com/r2GngJVzsX — Aleksandar Marton (@Alex_Marton) October 6, 2025

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, ανασύρθηκε ένα νεκρός από τα παγωμένα νερά του Δούναβη ενώ εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης από τη Σερβία και την Κροατία αναζητούν άλλα τρία άτομα, τα οποία αγνοούνται.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι Κινέζοι προσπάθησαν να περάσουν παράνομα στην Κροατία.

Αστυνομικές περιπολίες, ομάδες έκτακτης ανάγκης και μονάδες συνοριακής υπηρεσίας και των δύο χωρών βρίσκονται επί τόπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.