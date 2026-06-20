Κίνα: Περισσότερα ηλεκτρικά από συμβατικά αυτοκίνητα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τον Απρίλιο κυκλοφόρησαν 579.000 νέα ηλεκτρικά οχήματα στην Κίνα, ξεπερνώντας τα συμβατικά κατά 27.000, σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού Κέντρου Διοίκησης Αυτοκινήτου CAM.

Τον Μάιο, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα στην Κίνα ανήλθαν σε 637.000, με 59.000 περισσότερα από τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ το 60% των νέων ταξινομήσεων ήταν ηλεκτρικά, συμπεριλαμβανομένων και των plug-in υβριδικών.

Η Κίνα επιδιώκει να γίνει χώρα-πρότυπο στην ηλεκτροκίνηση, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις για τους Γερμανούς κατασκευαστές, καθώς ο κινητήρας εσωτερικής καύσης χάνει σταδιακά έδαφος.

Η Κίνα περνά και επισήμως στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, με 60% των νέων ταξινομήσεων. Ποιες οι επιπτώσεις για τους Γερμανούς κατασκευαστές.579.000 νέα ηλεκτρικά οχήματα κυκλοφόρησαν στους κινεζικούς δρόμους τον Απρίλιο, 27.000 περισσότερα από ό,τι συμβατικά, δείχνουν τα στοιχεία του γερμανικού Κέντρου Διοίκησης Αυτοκινήτου CAM στο ΤΕΙ Εφαρμοσμένων Επιστημών Οικονομικών και Διοίκησης, που διευθύνει ο καθηγητής Στέφαν Μπράτσελ.



Τον Μάιο, το χάσμα ήταν ακόμα μεγαλύτερο: 637.000 νέα ηλεκτροκίνητα κυκλοφόρησαν στους κινεζικούς δρόμους, 59.000 περισσότερα από οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Συμπεριλαμβανομένων και των plug-in υβριδικών, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 60% όλων των νέων ταξινομήσεων στην Κίνα.

Πηγή: Deutsche Welle

«Η τάση είναι σαφής: η Κίνα επιδιώκει να γίνει χώρα-πρότυπο για την ηλεκτροκίνηση», δηλώνει στο γερμανικό ειδησεογραφικό πρόγραμμα ntv.de ο Φρανκ Σβόπε, σύμβουλος αυτοκινήτων και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο Βερολίνο. «Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, να χάνει έδαφος».Στο 15% μειώθηκαν οι ταξινομήσεις γερμανικών μοντέλωνΗ ραγδαία άνοδος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία – και ιδιαίτερα για τη Γερμανία. Στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως, ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα καθιστούν την ηλεκτροκίνηση κυρίαρχο μοντέλο μετακίνησης.Για τους γερμανικούς κολοσσούς όπως Volkswagen, BMW και Mercedes‑Benz, αυτή η εξέλιξη αποτελεί, αν μη τι άλλο, σοβαρότατη πρόκληση. Η Κίνα ήταν μέχρι πρότινος ο βασικός πυλώνας κερδοφορίας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, κυρίως χάρη στην υψηλή ζήτηση για premium οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Όμως, καθώς οι Κινέζοι καταναλωτές στρέφονται μαζικά προς τα ηλεκτρικά, το επιχειρηματικό μοντέλο των γερμανικών εταιρειών δείχνει να καταρρέει χρόνο με τον χρόνο.Η πίεση στους Γερμανούς κατασκευαστές εντείνεται και από τον έντονο ανταγωνισμό των κινεζικών εταιρειών. Κατασκευαστές όπως η BYD, η Geely ή η SAIC κυριαρχούν πλέον στην αγορά με πιο προσιτά, τεχνολογικά εξελιγμένα μοντέλα, τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της νέας εποχής και της κινεζικής αγοράς. Ταυτόχρονα, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσεται ταχύτατα και επεκτείνεται στην Ευρώπη, αυξάνοντας την πίεση και μέσα από τις ευρωπαϊκές αγορές.Κινεζικοί κολοσσοί ρίχνουν τις τιμέςΈνα ακόμα καθοριστικό μειονέκτημα για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι το κόστος. Οι Κινέζοι κατασκευαστές διαθέτουν ισχυρά πλεονεκτήματα χάρη στην κάθετη παραγωγή και τη μεγάλη κλίμακα, που τους επιτρέπουν να μειώνουν τις τιμές χωρίς να θυσιάζουν την κερδοφορία. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερη εξάρτηση από πολύπλοκες εφοδιαστικές αλυσίδες.Η μετατόπιση στην Κίνα έχει και στρατηγικές επιπτώσεις για Γερμανούς κατασκευαστές: Πρώτον, μειώνεται η ζήτηση για συμβατικά γερμανικά μοντέλα. Δεύτερον, αυξάνεται η ανάγκη για επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Τρίτον, εντείνεται ο ανταγωνισμός σε τεχνολογία (μπαταρίες, λογισμικά, αυτόνομη οδήγηση)Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Η Κίνα δεν είναι πλέον μόνο αγορά-κλειδί, αλλά εξελίσσεται και σε παγκόσμιο ηγέτη στην ηλεκτροκίνηση. Για τη Γερμανία, το δίλημμα είναι κρίσιμο: είτε θα επιταχύνει δραστικά τον μετασχηματισμό είτε κινδυνεύει να χάσει έδαφος στον πιο κρίσιμο τομέα της βιομηχανικής της ισχύος.Πηγές: n-tv, dpa

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