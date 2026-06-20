Δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (20 Ιουνίου) στο Μόναχο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια να εκτροχιαστούν και να πέσουν από γέφυρα στο έδαφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.

«Περίπου στη 1:40 τα ξημερώματα κληθήκαμε να επέμβουμε σε σιδηροδρομικό ατύχημα, όπου δύο τρένα φαίνεται ότι συγκρούστηκαν, εκτροχιάστηκαν και εν μέρει έπεσαν από γέφυρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής του Μονάχου, Γιοχάνες Σόρερ.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά περίπου 60 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ωστόσο ο αριθμός τους μειώθηκε αργότερα, καθώς η περιοχή του δυστυχήματος τέθηκε υπό έλεγχο.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι εργασίες απομάκρυνσης των βαγονιών και αποκατάστασης των ζημιών εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Το τι μεταφέρει ο συρμός δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως στο φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανάσυρση των βαγονιών. Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό ως αύριο Κυριακή.

Το ατύχημα έγινε σε τμήμα σιδηροτροχιών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας. Δεν αναμένεται ως εκ τούτου να ενσκήψουν προβλήματα για τα επιβατικά δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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