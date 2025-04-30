Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε χθες, Τρίτη, ότι θα ήθελε να διαδεχτεί τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 88 ετών. Μάλιστα, ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια ταξίδεψαν στο Βατικανό το περασμένο Σαββατοκύριακο, για να παραστούν στην κηδεία του.

Ερωτηθείς ποιός θα ήθελε να είναι ο επόμενος ποντίφικας, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Εγώ θα ήθελα να γίνω πάπας. Αυτή θα ήταν η πρώτη μου επιλογή».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι στην πραγματικότητα δεν έχει κάποια προτίμηση και πρόσθεσε: «Θα πρέπει να πω, έχουμε έναν καρδινάλιο, ο οποίος τυχαίνει να προέρχεται από ένα μέρος που λέγεται Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι πολύ καλός. Επομένως θα δούμε τι θα γίνει».

Οι Αμερικανοί καρδινάλιοι στο Κονκλάβιο

Εκατόν τριάντα τρεις καρδινάλιοι συμμετέχουν στο Κονκλάβιο που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στις 7 Μαΐου, για την εκλογή του επόμενου πάπα, χωρίς κανένα ξεκάθαρο φαβορί στον ορίζοντα.

Ανάμεσά τους και 9 Αμερικανοί, αριθμός που δίνει μόνο 6% πιθανότητες ο επόμενος Ποντίφικας να είναι από τις ΗΠΑ.

Ο καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ (πρώην επίσκοπος του Ντάλας) ηγείται προσωρινά του Βατικανού, μέχρι την συνεδριάση του Κονκλαβίου και την εκλογή νέου Πάπα. Η εμπειρογνωμοσύνη του Φάρελ τράβηξε την προσοχή του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος τον έκανε έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του.

Ο καρδινάλιος Τίμοθι Ντόλαν, αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης είναι άλλος ένας αμερικανός καρδινάλιος που συμμετέχει στο Κονκλάβιο, αλλά δεν βρίσκεται στη λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων για το αξίωμα.

Ο καρδινάλιος Τίμοθι Ντόλαν

O Ντόλαν είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της Καθολικής Εκκλησίας των ΗΠΑ – γνωστός για το χάρισμά του να χειρίζεται τα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας από τους κύριους λόγους που θεωρείται αουτσάιντερ είναι ότι απλώς να είναι «πολύ Αμερικάνος».

H λίστα των Αμερικανών καρδιναλίων περιλαμβάνει περιλαμβάνει επίσης τον Τζόζεφ Τόμπιν, αρχιεπίσκοπο του Νιούαρκ, στην πολιτεία του Νιού Τζέρσεϊ και τον καρδινάλιοςτου Ιλινόις, Ρόμπερτ Πρίβοστ (στην ηλικία των 69 ετών και «ανεπιθύμητος» εάν οι άλλοι Καρδινάλιοι δεν επιθυμούν μια επόμενη μακρά παπική θητεία­).

Ο Καρδινάλιος Τζόζεφ Τόμπιν

Ο Αμερικανός καρδινάλιος Ρέιμοντ Μπερκ, ο οποίος γεννήθηκε στο Ουισκόνσιν, έχει ήδη διαφημιστεί από ορισμένους ως πιθανός διάδοχος του ποντίφικα, αφού συμμετείχε στο Kονκλάβιο του 2013 που εξέλεξε τον Πάπα Φραγκίσκο.

