Τραμπ: Εξασφάλισα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων

Το Ισραήλ ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να απαιτήσει από το Κατάρ και την Αίγυπτο να πιέσουν τη Χαμάς να απελευθερώσει την Αρμπέλ Γεχούντ, την τελευταία γυναίκα όμηρο που πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανή, αναφέρει ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla, επικαλούμενος αξιωματούχο της χώρας.



Η κυβέρνηση Νετανιάχου δηλώνει ότι η Γεχούντ έπρεπε να είχε απελευθερωθεί σήμερα Σάββατο και ότι η αποτυχία της Χαμάς να το πράξει ισοδυναμεί με παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Έχουν αναφερθεί διάφοροι τεχνικοί λόγοι για τους οποίους η Αρμπέλ δεν αφέθηκε ελεύθερη, αλλά ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι θα αφεθεί ελεύθερη το επόμενο Σαββατοκύριακο.



Το Ισραήλ ζητά να απελευθερωθεί νωρίτερα, και διαβίβασε το αίτημα στον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, αναφέρει το Walla.



«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε κάποια αντίδραση», είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος στον Walla.

Πανηγυρίζει ο Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων

«Σήμερα ο κόσμος γιορτάζει καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ εξασφάλισε την απελευθέρωση ακόμη τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων που κρατήθηκαν, για πάρα πολύ καιρό, παρά τη θέλησή τους από τη Χαμάς σε φρικτές συνθήκες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του από πλευράς του ο Λευκός Οίκος.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν με τον μεγάλο εταίρο τους το Ισραήλ να πιέζουν για την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και την επιδίωξη της ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή», προσθέτει η ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.