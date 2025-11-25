Μακρόν για Ουκρανία: Υπάρχει μια ευκαιρία για διαρκή ειρήνη

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανοίγοντας τις εργασίες της σημερινής τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων» που υποστηρίζει το Κίεβο, στην οποία λαμβάνει μέρος και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Κατά τον Γάλλο πρόεδρο «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».

«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό», δήλωσε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, επέτρεψαν έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

