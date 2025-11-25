Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με την ειρηνευτική συμφωνία που στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να συζητήσει τα «ευαίσθητα σημεία» της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλίες στις οποίες –όπως είπε– θα πρέπει να συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

Σε ομιλία του προς τη «Συμμαχία των Προθύμων», αντίγραφο της οποίας είδε το Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης ασφαλείας» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να στηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει καμία διάθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

