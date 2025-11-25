Η εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών για τη δημοφιλή ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι. Η Φεράνι δικάζεται με την κατηγορία της απάτης, σχετικά με την προώθηση γλυκισμάτων που διαφημίστηκαν ως προϊόντα με φιλανθρωπικό σκοπό, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της.

Η Κιάρα Φεράνι, η πιο γνωστή ινφλουένσερ της Ιταλίας με 28 εκατομμύρια ακολούθους, βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης από τον Σεπτέμβριο. Κατηγορείται για διακεκριμένη απάτη, καθώς προώθησε το χριστουγεννιάτικο γλυκό παντόρο και πασχαλινά αυγά, υποστηρίζοντας πως μέρος των εσόδων θα διατίθεντο σε φιλανθρωπικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στο δικαστήριο του Μιλάνου, η 38χρονη influencer αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Τζουζέπε Γιανακόνε, η Φεράνι υποστήριξε ότι ενήργησε «καλή τη πίστει».

Στο τέλος της διαδικασίας, η Κιάρα Φεράνι δήλωσε πως «νιώθει σιγουριά», χωρίς να κάνει περαιτέρω σχόλια. Ο δικηγόρος της θα παρουσιάσει τα επιχειρήματά του στην επόμενη συνεδρίαση, ενώ η ετυμηγορία αναμένεται τον Ιανουάριο. Ακόμα και αν κριθεί ένοχη, θεωρείται απίθανο να εκτίσει ποινή, καθώς στην Ιταλία η φυλάκιση για ποινές κάτω των δύο ετών είναι σπάνια.

Η διαδρομή της Κιάρα Φεράνι και οι συνέπειες της υπόθεσης

Η Κιάρα Φεράνι ξεκίνησε την πορεία της στο διαδίκτυο το 2009 με το μπλογκ μόδας "The Blonde Salad". Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σημαντική μορφή της ιταλικής μόδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με συνεργασίες με κορυφαίους οίκους όπως Dior, Chanel και Tod's.

Μέσα από τα social media, η influencer παρουσίαζε στιγμές της καθημερινότητάς της και τη ζωή της με τον ράπερ Fedez, με τον οποίο χώρισαν το 2024. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσαν εφαλτήριο για να δημιουργήσει τη δική της σειρά ρούχων και μακιγιάζ.

Ωστόσο, οι κατηγορίες για απάτη επηρέασαν αρνητικά τη δημόσια εικόνα της και τις συνεργασίες με γνωστούς οίκους.

Η υπόθεση "Pandoro Pink Christmas" και οι έρευνες

Το επίμαχο προϊόν, το "Pandoro Pink Christmas", ήταν μια ειδική έκδοση γλυκού που κυκλοφόρησε το 2022 από την εταιρεία Balocco. Η προώθηση του είχε στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιατρικό νοσοκομείο στο Τορίνο.

Ωστόσο, η ιταλική αρχή Επικοινωνιών (AGCOM) αποκάλυψε στα τέλη του 2023 ότι το νοσοκομείο είχε λάβει μόνο μία δωρεά ύψους 50.000 ευρώ, αρκετούς μήνες πριν, ενώ οι καταναλωτές πίστευαν ότι η αγορά του γλυκού θα στήριζε το ανθρωπιστικό έργο.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η AGCOM επέβαλε πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ σε δύο εταιρείες της Φεράνι για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της καμπάνιας "Pandoro Pink Christmas". Η εταιρεία Balocco τιμωρήθηκε επίσης με πρόστιμο 420.000 ευρώ.

Παράλληλα, η AGCOM διεξήγαγε έρευνα για πασχαλινά αυγά της μάρκας Ferragni που κυκλοφόρησαν το 2021 και το 2022, τα οποία συνδέθηκαν επίσης με κοινωνική πρωτοβουλία.

