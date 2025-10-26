Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα Κυριακή πως είναι αισιόδοξος για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο και ότι αναμένει να έχει συναντήσεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη των συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας. «Θα τους συναντήσουμε αργότερα στην Κίνα και θα τους συναντήσουμε στις ΗΠΑ, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Μαρ-α-Λάγκο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποιες συμφωνίες στη διάρκεια της συνάντησής του και με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Λούλα δήλωσε ότι δεν βλέπει λόγο να υπάρχει διαμάχη μεταξύ της Βραζιλίας και των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών έγιναν ενόψει της συνάντησής τους στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

