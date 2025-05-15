Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει από το Κατάρ για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στον Κόλπο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε το απόγευμα στο Άμπου Ντάμπι, όπου ελπίζει να εξασφαλίσει νέες υποσχέσεις για επενδύσεις και παραγγελίες, έπειτα από αυτές που έλαβε στη Ντόχα και το Ριάντ.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ. Μικρά παιδιά κρατούσαν σημαίες των δύο χωρών ενώ γυναίκες χόρευαν παραδοσιακούς χορούς.

🇺🇸🇦🇪 President Trump’s having a GREAT time with all the welcoming ceremonies—this time in Abu Dhabi



“What a beautiful thing! I love it!”



Nobody deserves this more than President Trump. pic.twitter.com/pjNMWy2q8J — Nick Sortor (@nicksortor) May 15, 2025

Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν στη συνέχεια το Μεγάλο Τέμενος του Σεΐχη Ζαγιέντ, με τους λευκούς μιναρέδες και τους εκθαμβωτικούς θόλους. «Είναι τόσο όμορφο», είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ μέσα στο τζαμί, το οποίο, όπως είπε, ήταν κλειστό λόγω της περίστασης.

🇺🇸🇦🇪Donald Trump visits Sheikh Zayed Grand Mosque in the United Arab Emirates.



Abu Dhabi pic.twitter.com/GfMPqSypaQ — Wolf Brief (@wolfbrief_) May 15, 2025

«Πρώτη φορά το έκλεισαν. Προς τιμή των ΗΠΑ. Καλύτερα, από το να το έκλειναν για να τιμήσουν εμένα. Ας τιμήσουν τη χώρα», είπε.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα The National, τα ΗΑΕ επιδιώκουν μια συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πρωί, αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι «πιστεύει ότι πλησιάζουμε στη σύναψη μιας συμφωνίας».

Ο Αλί Σαμχανί, ένας σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, είχε δηλώσει την Τετάρτη στο αμερικανικό δίκτυο NBC ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να δεχτεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμά της, σε αντάλλαγμα για την άμεση άρση των κυρώσεων. Τις τελευταίες εβδομάδες οι δύο χώρες έχουν πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις γύρους διαπραγματεύσεων.

«Ως πρόεδρος, προτεραιότητά μου είναι να βάζω τέλος στις συγκρούσεις», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε Αμερικανούς στρατιωτικούς στη βάση Αλ Ουντέιντ του Κατάρ. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «δεν θα δίσταζε ποτέ» να αναπτύξει τον στρατό, εφόσον χρειαζόταν «για να υπερασπιστεί τις ΗΠΑ ή τους εταίρους τους».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα ήθελαν να πάρουν τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τους 19 μήνες του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. «Θα ήμουν υπερήφανος να την είχαν οι ΗΠΑ, να την πάρουν και να την κάνουν μια ζώνη ελευθερίας», είπε.

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση» του απάντησε το απόγευμα ο Μπάσεμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. «Η Γάζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παλαιστινιακού εδάφους. Δεν είναι ακίνητο που πωλείται στην αγορά» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

