Γερμανία: Ανοίγει ο δρόμος για «προϋπολογισμούς πολέμου»

Η Γερμανία συμφωνεί «επί της αρχής» με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Όπως δήλωσε ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών από τη Σύνοδο των υπ. Εξωτερικών του ΝΑΤΟ από την Αττάλεια της Τουρκίας, η γερμανική κυβέρνηση αποδέχεται το «αίτημα των ΗΠΑ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στο 5%».

Μέχρι στιγμής ο νατοϊκός κανόνας ορίζει αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, έναν στόχο που ακόμη το ένα τρίτο των μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δεν μπορεί να υλοποιήσει.

Η Γερμανία πλέον ξεπερνά οριακά το όριο του 2%, όμως όπως έχει δηλώσει και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κάθε επιπλέον ποσοστό που θα προστίθεται στο 2% κοστολογείται με περίπου δαπάνες ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, που σημαίνει 225% συνολικά (5% του ΑΕΠ).

«Να γίνει η Bundeswehr στρατιωτική υπερδύναμη»

Μόλις χθες, Τετάρτη, ο Γερμανός καγκελάριος στις πρώτες κυβερνητικές δηλώσεις του από το βήμα της γερμανικής βουλής δήλωσε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (Βundeswehr) θα πρέπει να γίνoυν «ο ισχυρότερος συμβατικός στρατός στην Ευρώπη» τονίζοντας ότι: «η Γερμανία θα πρέπει να μπορεί να αμυνθεί για να μην χρειαστεί να αμυνθεί». Όπως είπε χαρακτηριστικά «σφάλλει όποιος νομίζει ότι η Ρωσία θα ήταν ικανοποιημένη μόνο με μια νίκη επί της Ουκρανίας ή με την προσάρτηση εδαφών».

Στο μεταξύ στο Βερολίνο καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες έντονη κινητικότητα στο θέμα των αποστολών εξοπλιστικών συστημάτων στην Ουκρανία, με μεγάλο ερώτημα τι θα γίνει τελικά με την ενδεχόμενη αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus, εμβέλειας 500 χλμ. στην Ουκρανία. Oι επίμαχοι πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους σε μεγάλο βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας.

Η απόφαση του Φρίντριχ Μερτς, σε αντίθεση με την τακτική του προκατόχου του Όλαφ Σολτς, να μην ανακοινώνονται πλέον δημόσια τα αποτελέσματα διαβουλεύσεων και οι τελικές αποφάσεις για αποστολές εξοπλιστικών συστημάτων, ερμηνεύεται και ως μια πρώτη προσπάθεια να ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις υπό άκρα μυστικότητα.

Η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς έδινε αναλυτικά στη δημοσιότητα ανά τακτά διαστήματα εκτενή λίστα με τα οπλικά συστήματα που έστελνε στην Ουκρανία. Η τελευταία ανάρτηση έγινε στις 6 Μαΐου, ημέρα ορκωμοσίας της νέας γερμανικής κυβέρνησης. Η σελίδα αυτή δεν είναι πια διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Η νέα κυβέρνηση Μερτς θεωρεί ότι ήταν λάθος η τακτική Σολτς για αναλυτική ενημέρωση για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, με αποτέλεσμα να δίνει στη Ρωσία πολλές κρίσιμες πληροφορίες ασφαλείας, που θα έπρεπε να μένουν απόρρητες.

