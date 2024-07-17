Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ άσκησαν επίσημα έφεση την Τετάρτη κατά της απόφασης ομοσπονδιακού δικαστή να αποσύρει την ποινική υπόθεση που είχε ασκήσει ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε ασκήσει δίωξη κατά του Ντόναλντ Τραμπ με την κατηγορία ότι κρατούσε παράνομα απόρρητα έγγραφα μετά το τέλος της προεδρίας του.

Το γραφείο του Σμιθ κατέθεσε αίτημα στο οποίο ανέφερε ότι θα ζητούσε από το 11ο Εφετείο των ΗΠΑ με έδρα την Ατλάντα να αναβιώσει την υπόθεση και να ακυρώσει την απόφαση της 15ης Ιουλίου της περιφερειακής δικαστού των ΗΠΑ Αϊλίν Κάνον με έδρα τη Φλόριντα.

Σημειώνεται ότι η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Αϊλίν Κάνον, απέρριψε επισήμως τη Δευτέρα τις ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της απόκρυψης διαβαθμισμένων εγγράφων του Λευκού Οίκου.

Η δικαστής Κάνον στην απόφασή της αναφέρει ότι ο διορισμός του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ ήταν παράνομος και παραβίαζε το Σύνταγμα.

Η απόφαση βάζει τέλος, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, σε μία από τις μεγαλύτερες νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρώην πρόεδρος και έρχεται την πρώτη ημέρα του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών. Πολλοί νομικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούσαν ότι η υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων ήταν η ισχυρότερη από τις τέσσερις υποθέσεις που εκκρεμούσαν εναντίον του πρώην προέδρου.

Πηγή: skai.gr

