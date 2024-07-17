Οι γονείς του Τόμας Μάθιου Κρουκς είχαν επικοινωνήσει με τις αρχές ώρες πριν ανοίξει πυρ κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, σύμφωνα με το Fox News.

Η μητέρα και ο πατέρας του επίδοξου δολοφόνου είπαν στην τοπική αστυνομία ότι ο Κρουκς αγνοείται και ότι ανησυχούν για εκείνον, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται εάν οι γονείς του δράστη γνώριζαν ότι είχε στην κατοχή του ένα όπλο AR-15 που ανήκε στον πατέρα του.

Παράλληλα, δεν έχει γνωστό σε ποιες ενέργειες προέβη η αστυνομία μετά την επικοινωνία.

Οι γονείς του Crooks συνεργάζονται με τους ερευνητές του FBI καθώς η υπηρεσία προσπαθεί να αποκαλύψει το κίνητρο που οδήγησε τον Κρουκς στην επίθεση.

Οι αξιωματούχοι ολοκλήρωσαν τον έλεγχο των λογαριασμών του τηλεφώνου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσής του, αλλά δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.