Ο Ντόναλντ Τραμπ, (Donald Trump) δήλωσε την Παρασκευή ότι τα δύο αεροπλανοφόρα που αποφάσισε να αναπτύξει στη Μέση Ανατολή βρίσκονται εκεί για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν στεφθούν με επιτυχία.

«Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα τα χρειαστούμε», ανέφερε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το αεροπλανοφόρο που αποφάσισε να στείλει. «Αν δεν έχουμε συμφωνία, θα το χρειαστούμε. Αν έχουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να το αποσύρουμε σύντομα. Πιστεύω ότι θα φύγει πολύ γρήγορα», τόνισε ο Αμερικανός ηγέτης, προσθέτοντας ότι το ένα αεροπλανοφόρο μόλις έφτασε και επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη ανεπτυγμένη στην περιοχή.

Ο Τραμπ κατέληξε εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα στεφθούν με επιτυχία, προειδοποιώντας ωστόσο πως αν αποτύχουν, «θα είναι μια κακή ημέρα για το Ιράν, πολύ κακή».

Πηγή: skai.gr

