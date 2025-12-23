Ανακοινώσεις για την ανάκαμψη της ναυτικής πολεμικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, με την παραγωγή νέων υπερσύγχρονων πολεμικών πλοίων πραγματοποίησαν από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις εκτιμήσεις του για την ακριβή και αργή φύση της αμυντικής βιομηχανίας των ΗΠΑ και υποσχέθηκε δραματικές αλλαγές που θα κάνουν την παραγωγή πολεμικού εξοπλισμού πιο ευέλικτη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με μεγάλους εργολάβους στον τομέα της άμυνας την επόμενη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στην παραγωγή και τις υπερβάσεις κόστους, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα εκτελεστικό διάταγμα για τον περιορισμό των μερισμάτων, των επαναγορών μετοχών και των αμοιβών των στελεχών, σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις θα εξετάσουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίζουν οι αποζημιώσεις των στελεχών, οι επαναγορές μετοχών και τα μερίσματα στην αδυναμία των εταιρειών να επιτύχουν τους στόχους παραγωγής.

«Θα αρχίσουμε να ξοδεύουμε χρήματα για την κατασκευή αεροπλάνων και πλοίων, και όλων όσων χρειαζόμαστε, όχι σε 10 και 15 χρόνια. Τα χρειαζόμαστε τώρα», τόνισε ο Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κατασκευάζουν τρία μεγάλα αεροπλανοφόρα, ενώ τα σχέδια για το Ναυτικό περιλαμβάνουν την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας θωρηκτών, η οποία, όπως είπε, θα είναι μεγαλύτερη, ταχύτερη και 100 φορές ισχυρότερη από οποιοδήποτε προηγούμενο πολεμικό πλοίο που έχει κατασκευαστεί στις ΗΠΑ.

Είπε ότι το έργο θα ξεκινήσει με την κατασκευή δύο τέτοιων θωρηκτών και τελικά θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει 20 έως 25 νέα πλοία.

Αναφορικά με το πετρέλαιο που κατάσχεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μπορεί να το κρατήσουν ή να το πουλήσουν, προσθέτοντας ότι θα κρατήσουν τα κατασχεμένα πλοία.

«Ίσως το πουλήσουμε, ίσως το κρατήσουμε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δείτε τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου και του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.