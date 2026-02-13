Ο Τραμπ απένειμε χάρη σε 5 αστέρες του NFL για σοβαρά ποινικά αδικήματα  

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), απένειμε την Πέμπτη χάρη σε πέντε πρώην επαγγελματίες παίκτες του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ένας από τους οποίους έχει πεθάνει, για διάφορα αδικήματα, που κυμαίνονταν από ψευδορκία έως διακίνηση ναρκωτικών.

Οι απονομές χάρης ανακοινώθηκαν από την υπεύθυνη για τις «προεδρικές χάρες» του Λευκού Οίκου, Άλις Μαρί Τζόνσον. Οι πρώην παίκτες του NFL Τζο Κλέκο, Νέιτ Νιούτον, Τζαμάλ Λιούις, Τράβις Χένρι και ο εκλιπών Μπίλι Κάνον έλαβαν προεδρική χάρη.

«Όπως μας θυμίζει το ποδόσφαιρο, η αριστεία χτίζεται με επιμονή, χάρη και το θάρρος να σηκώνεσαι ξανά. Το ίδιο και το έθνος μας», έγραψε η Τζόνσον στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ευχαριστώντας τον Τραμπ για τη «συνεχή δέσμευσή του στις δεύτερες ευκαιρίες».

Η Τζόνσον δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης των Dallas Cowboys, Τζέρι Τζόουνς, ενημέρωσε «προσωπικά» τον Νιούτον, ο οποίος είχε κατακτήσει τρία Super Bowl με την ομάδα.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού το βράδυ της Πέμπτης σχετικά με το γιατί ο Τραμπ, ένθερμος φίλαθλος, αποφάσισε να απονείμει χάρη στους παίκτες.

Ο Κλέκο, πρώην αστέρας των New York Jets, είχε δηλώσει ένοχος για ψευδορκία, αφού είπε ψέματα σε ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων που ερευνούσε υπόθεση ασφαλιστικής απάτης. Ως αμυντικός εισήχθη στο Pro Football Hall of Fame το 2023. Υπήρξε δύο φορές All-Pro του Associated Press και τέσσερις φορές Pro Bowler.

Ο Νιούτον, που έπαιζε επιθετικός, δήλωσε ένοχος για ομοσπονδιακή κατηγορία σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών, αφού οι αρχές βρήκαν 10.000 δολάρια στο αγροτικό του όχημα καθώς και 175 κιλά μαριχουάνας σε συνοδευτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε άλλος άνδρας. Υπήρξε δύο φορές All-Pro και έξι φορές Pro Bowler.

Ο Λιούις, πρώην παίκτης των Baltimore Ravens και Cleveland Browns, δήλωσε ένοχος σε υπόθεση ναρκωτικών, κατά την οποία χρησιμοποίησε κινητό τηλέφωνο για να προσπαθήσει να κανονίσει μια συμφωνία για ναρκωτικά, λίγο αφότου είχε επιλεγεί ψηλά στο ντραφτ του NFL το 2000. Ως running back, αναδείχθηκε μία φορά All-Pro και μία φορά Pro Bowler. Το 2003 ανακηρύχθηκε Επιθετικός Παίκτης της Χρονιάς από το Associated Press.

Ο Χένρι, που αγωνίστηκε στους Denver Broncos, δήλωσε ένοχος για συνωμοσία σε υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης, καθώς χρηματοδότησε κύκλωμα που μετέφερε το ναρκωτικό μεταξύ Κολοράντο και Μοντάνα. Αγωνίστηκε ως running back σε τρεις ομάδες και ήταν μία φορά Pro Bowler.

Και ο Κάνον, που αγωνίστηκε με τους Houston Oilers, Oakland Raiders και Kansas City Chiefs, παραδέχθηκε κατηγορίες για παραχάραξη στα μέσα της δεκαετίας του 1980, έπειτα από μια σειρά κακών επενδύσεων και χρεών που τον άφησαν οικονομικά κατεστραμμένο.

Ο Κάνον υπήρξε δύο φορές All-Pro και δύο φορές Pro Bowler. Είχε επίσης κερδίσει το Heisman Trophy το 1959 ως παίκτης του Louisiana State University, όπου σημείωσε μία από τις πιο εμβληματικές φάσεις στην ιστορία του κολεγιακού ποδοσφαίρου: Επιστροφή punt 89 γιάρδων για touchdown απέναντι στο Ole Miss. Πέθανε το 2018.



Πηγή: skai.gr

