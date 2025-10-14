Τραμπ: Διθυραμβικό βίντεο για τον εαυτό του μετά την ιστορική συμφωνία για τη Γάζα

Διθυραμβικό βίντεο για τον εαυτό του ανήρτησε τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την ιστορική συμφωνία για τη Γάζα.

“Together, we've shown that peace is not just the hope that we can dream about, it's a reality... This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for.” - President Donald J. Trump 🇺🇸🕊️ pic.twitter.com/3x2HL5w0bf October 14, 2025

«Μαζί, έχουμε δείξει ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς η ελπίδα που μπορούμε να ονειρευτούμε, είναι μια πραγματικότητα... Αυτή είναι η ημέρα για την οποία άνθρωποι σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο εργάζονταν, αγωνίζονταν, ήλπιζαν και προσεύχονταν» υπογραμμίζει.

Στο επικό δίλεπτο βίντεο ο Ντόναλντ Τραμπ ακούγεται στο σπικάζ να μιλά για τη συμφωνία, πιθανότατα πρόκειται για αποσπάσματα από την ομιλία του στην Κνεσέτ, ενώ ακούγεται επική μουσική.

Το βίντεο του Αμερικανού προέδρου είναι άρτια σκηνοθετημένο, κάποιοι το χαρακτηρίζουν υπερπαραγωγή, μεταξύ άλλων με μαχητικά να πετούν δίπλα στο Air Force One, ενώ σε αυτό εμφανίζονται ηγέτες όπως ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

