Αγωνία για πολιτική σταθερότητα στη Γαλλία - Στο κοινοβούλιο σήμερα ο Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα απευθυνθεί για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο ως πρωθυπουργός της Γαλλίας την Τρίτη, σε μια κρίσιμη στιγμή για τη νεοσύστατη κυβέρνησή του, σε μια προσπάθεια να περάσει ο προϋπολογισμός και να έρθει κάποια πολιτική σταθερότητα.

Ο 39χρονος πρωθυπουργός, ο οποίος διορίστηκε εκ νέου την Παρασκευή, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του εν μέσω πολιτικών διαμαχών, θα εκφωνήσει την πολυαναμενόμενη ομιλία του για την πολιτική του στην Εθνοσυνέλευση στις 15:00 ώρα Παρισιού (16:00 ώρα Ελλάδος), αφού το πρωί παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμού στο υπουργικό συμβούλιο.

Η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπεν και η ακροαριστερά έχουν δεσμευτεί να προσπαθήσουν να ανατρέψουν τον Λεκορνί σε ψήφο εμπιστοσύνης αργότερα αυτή την εβδομάδα, ανεξάρτητα από το τι θα πει. Αυτό σημαίνει ότι η παραμονή του στη θέση του πρωθυπουργού εξαρτάται από τις παραχωρήσεις που θα προσφέρει την Τρίτη για να πείσει μια σειρά από άλλα κόμματα να απέχουν από την ψηφοφορία.

Εάν ο Λεκορνί αποτύχει, θα γίνει ο τρίτος πρωθυπουργός που θα αναγκαστεί να παραιτηθεί σε λιγότερο από ένα χρόνο, αφήνοντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με λίγες επιλογές εκτός από την προκήρυξη νέων κοινοβουλευτικών εκλογών. Οι πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους και η επακόλουθη δημοσιονομική και πολιτική αβεβαιότητα προκάλεσαν sell-off στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού της χώρας σε σύγκριση με άλλες χώρες.

«Η μοναδική μας αποστολή είναι να ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε πέρα από την πολιτική κρίση στην οποία βρισκόμαστε, μια κρίση που έχει αφήσει μέρος των συμπολιτών μας σε κατάσταση σοκ, και ίσως και μέρος του κόσμου που μας παρακολουθεί», δήλωσε ο Λεκορνί στους νέους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Με την πρωθυπουργία του να κρέμεται από μια κλωστή, ο Λεκορνί βρίσκεται υπό πίεση να υποκύψει στις απαιτήσεις να αναθεωρήσει οκτώ χρόνια οικονομικής πολιτικής του Μακρόν, παρά το ότι προσπαθεί να μειώσει το έλλειμμα και να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε μια ψήφο εμπιστοσύνης, απαιτούν έναν νέο φόρο περιουσίας και υψηλότερες εισφορές για τις εταιρείες, μικρότερες περικοπές στον προϋπολογισμό και την αναστολή του νόμου του 2023 που υπέγραψε ο Μακρόν, ο οποίος αυξάνει σταδιακά την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες και μέχρι στιγμής η κεντροαριστερή ομάδα έχει απορρίψει την πρόταση του Μακρόν, που υποβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή, να αναβληθεί η εφαρμογή των μέτρων αντί να ανασταλεί.

«Αν επιμείνει στην πρότασή του, δεν θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και θα προχωρήσουμε αμέσως σε πρόταση μομφής», δήλωσε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Tribune Dimanche. «Ήρθε η ώρα να επιλέξουμε».

Ωστόσο, για τον Λεκορνί, η συνθηκολόγηση θα έθετε σε δοκιμασία την υποστήριξη του κόμματος «Αναγέννηση» του Μακρόν στο κοινοβούλιο, καθώς και των κεντροδεξιών βουλευτών που έχουν δηλώσει ότι είναι αντίθετοι στην κατάργηση των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Αν και είναι απίθανο, αν ψηφίσουν υπέρ της πρότασης μομφής, ο Λεκορνί θα πέσει ακόμη και αν οι Σοσιαλιστές απέχουν από την ψηφοφορία.

«Είναι οδυνηρό, γιατί είναι μια μεταρρύθμιση στην οποία οι βουλευτές της Αναγέννησης και εγώ είχαμε δεσμευτεί πλήρως», δήλωσε τη Δευτέρα η υπουργός Ισότητας Ορόρ Μπερζέ στο ραδιοφωνικό σταθμό RMC.

Ο Λεκορνί πρέπει επίσης να συμβιβαστεί με τις απαιτήσεις για λιγότερη λιτότητα, αφού οι Σοσιαλιστές ήταν μεταξύ των ομάδων που ψήφισαν τον Σεπτέμβριο για την ανατροπή του πρώην πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού λόγω του σχεδίου του να μειώσει το έλλειμμα στο 4,6% του ΑΕΠ το 2026 από το 5,4% που αναμένεται φέτος.

Ο Λεκορνί όμως έχει μειωμένο έλεγχο επί των δημοσιονομικών σχεδίων, καθώς δεσμεύτηκε να μη χρησιμοποιήσει το συνταγματικό μέσο που είναι γνωστό ως άρθρο 49.3 για την έγκριση νομοσχεδίων στο κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία. Παρ' όλα αυτά, έχει δηλώσει ότι ο στόχος δεν πρέπει να ξεπεράσει το 5% εάν η Γαλλία θέλει να παραμείνει αξιόπιστη στις αγορές.

