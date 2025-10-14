Άλεκ Μπάλντουιν: Τροχαίο ατύχημα στη Νέα Υόρκη - Δείτε βίντεο

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν έριξε τη Δευτέρα το Range Rover του σε ένα δέντρο ενώ βρισκόταν σε προάστιο της Νέας Υόρκης με τον αδερφό του Στίβεν.

Ο Μπάλντουιν, 67 ετών, αναφέρθηκε εμφανώς ταραγμένος στο ατύχημα σε ένα βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram, δηλώνοντας ότι το Range Rover στο οποίο προκάλεσε ζημιές ήταν στην πραγματικότητα το αυτοκίνητο της συζύγου του, Χιλάρια.

Alec Baldwin crashes Range Rover into tree in the Hamptons https://t.co/jIdrAUv6Ky pic.twitter.com/JgGCznsUqp — New York Post (@nypost) October 13, 2025

Ο ηθοποιός απευθύνθηκε στους θαυμαστές του με τα ίδια ρούχα που φορούσε κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, ευχαριστώντας τους για το ενδιαφέρον τους, και δίνοντας μια εξήγηση για το τροχαίο ατύχημά του, το οποίο απέδωσε σε ένα «απορριμματοφόρο μεγέθους φάλαινας», που όπως είπε τον μπλόκαρε.

«Για να μην τον χτυπήσω, έπεσα σε ένα δέντρο, έπεσα σε ένα μεγάλο, χοντρό δέντρο και χτύπησα το αυτοκίνητό μου - το αυτοκίνητο της γυναίκας μου. Χτύπησα το αυτοκίνητο της γυναίκας μου. Νιώθω άσχημα γι' αυτό. Αλλά όλα είναι καλά, είμαι καλά και ο αδερφός μου είναι καλά», διαβεβαίωσε.

Ο ηθοποιός έσπευσε να ευχαριστήσει τις αρχές που ανταποκρίθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού. «Όσο πιο ευγενικός είναι δυνατόν, όσο πιο ευχάριστος είναι δυνατόν για όλο αυτό το περιστατικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.