Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία 5 αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού υπέστησαν σοβαρές ζημιές στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Πολλά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι τα αεροσκάφη επλήγησαν από ιρανική πυραυλική επίθεση. Ωστόσο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι, παρότι η βάση δέχθηκε πλήγμα πριν από λίγες ημέρες, τα αεροσκάφη δεν «χτυπήθηκαν ούτε καταστράφηκαν».

«Τέσσερα από τα πέντε δεν υπέστησαν ουσιαστικά καμία ζημιά και έχουν ήδη επιστρέψει σε υπηρεσία. Το ένα είχε λίγο μεγαλύτερες φθορές, αλλά σύντομα θα επιστρέψει στον αέρα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

