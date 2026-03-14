ΗΑΕ: Πυρκαγιά σε πετρελαϊκές υποδομές στη Φουτζάιρα μετά από αναχαίτιση drone

Η περιοχή της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν πάνω από στρατηγικής σημασίας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Το περιστατικό, που επιβεβαιώνεται από δημοσιογραφικές πηγές του AFP, φαίνεται να αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο στις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που φιλοξενεί κρίσιμους τερματικούς σταθμούς εξαγωγών και αποθήκες καυσίμων, οι οποίες έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ιρανικών ενεργειών.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, στελέχη της πετρελαϊκής αγοράς αναφέρουν πως οι διαδικασίες φόρτωσης πετρελαίου έχουν διακοπεί προσωρινά, επηρεάζοντας τη λειτουργία του εμιράτου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το γραφείο επικοινωνίας της Φουτζάιρα, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση συντριμμιών μετά την επιτυχή αναχαίτιση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone). Μέχρι στιγμής, οι αρχές καθησυχάζουν πως δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πολιτικής προστασίας επιχειρούν στο σημείο για τον πλήρη περιορισμό του μετώπου.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τις ευθείες απειλές της Τεχεράνης, η οποία χαραρακτήρισε τα λιμάνια των Εμιράτων ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, το Κέντρο Συμμαχικής Διοίκησης Khatam al-Anbiya προειδοποίησε πως θα πλήξει οποιαδήποτε υποδομή φιλοξενεί αμερικανικά στρατιωτικά συμφέροντα, στο πλαίσιο της γενικευμένης σύγκρουσης που μαίνεται στην περιοχή. Μάλιστα, απευθύνθηκε έκκληση στους πολίτες να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες ζώνες, υπογραμμίζοντας πως το Ιράν διεκδικεί το δικαίωμα προάσπισης της κυριαρχίας του έναντι των εχθρικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

