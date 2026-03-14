Ανεστάλη μέρος των δραστηριοτήτων φόρτωσης πετρελαίου στο εμιράτο Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά την επίθεση με drones και την πυρκαγιά που ξέσπασε.

Πρόκειται για ένα σημαντικό κέντρο ανεφοδιασμού καυσίμων πλοίων και τερματικό σταθμό εξαγωγής αργού πετρελαίου, σημειώνει το Reuters.

Λίγο αργότερα, το Ιράν προειδοποίησε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από περιοχές κοντά στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί στο Ντουμπάι, στο Χαλίφα στο Αμπού Ντάμπι και στο λιμάνι Φουτζάιρα, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Της επίθεσης με drones στο λιμάνι της Φουτζάιρα προηγήθηκε η σφοδρή αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί του Ιράν Χαργκ.

Στη συνέχεια, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στα ΗΑΕ - συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αποβάθρων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων- αποτελούν νόμιμους στόχους.

Το Φουτζάιρα, που βρίσκεται έξω από το Στενό του Ορμούζ, αποτελεί σημείο εξαγωγής περίπου 1 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως από το αργό πετρέλαιο των ΗΑΕ, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία, λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, πριν από δύο εβδομάδες ακριβώς, με τα ΗΑΕ να είναι μεταξύ των παραγωγών που αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου.

Η πυρκαγιά στο λιμάνι της Φουτζάιρα ξέσπασε όταν συντρίμμια από drone έπεσαν κατά την αναχαίτιση, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του εμιράτου.

Οι δυνάμεις πολιτικής άμυνας διαχειρίζονται το περιστατικό για να περιορίσουν τη φωτιά, πρόσθεσε.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναστολή των επιχειρήσεων.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), που δραστηριοποιείται στο εμιράτο, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Το Bloomberg News μετέδωσε νωρίτερα ότι κάποιες επιχειρήσεις φόρτωσης πετρελαίου στη Φουτζάιρα ανεστάλησαν μετά την επίθεση με drone και την πυρκαγιά που ακολούθησε.

Την Τρίτη, η Abu Dhabi National Oil Company έκλεισε το διυλιστήριο Ruwais μετά από πυρκαγιά σε εγκατάσταση του συγκροτήματος που προκλήθηκε από επίθεση με drone, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την κατάσταση, μια ακόμη διαταραχή στις ενεργειακές υποδομές λόγω του πολέμου.

