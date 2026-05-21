Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ( Donald Trump) δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν την επιβολή διοδίων στο Στενό του Ορμούζ και υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα αποκτήσει τον έλεγχο του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον θα διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Θα φροντίσουμε να μην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, διαφορετικά ίσως χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ δραστικό στο Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη συμφωνία Ιράν–Ομάν σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «πλήρη έλεγχο» της θαλάσσιας οδού.



Πηγή: skai.gr

