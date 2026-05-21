Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Λευκός Οίκος αναβάλλει τελετή υπογραφής από τον Τραμπ ενός εκτελεστικού διατάγματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το εκτελεστικό διάταγμα θα δημιουργήσει ένα εθελοντικό πλαίσιο για προγραμματιστές Τεχνητής Νοημοσύνης για συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει

Ο Λευκός Οίκος ανέβαλε μια προγραμματισμένη για σήμερα τελετή υπογραφής ενός νέου εκτελεστικού διατάγματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Axios και με πηγές.

Το Axios, επικαλούμενο εσωτερικό σημείωμα, μετέδωσε πρώτο την είδηση.

Το εκτελεστικό διάταγμα θα δημιουργήσει ένα εθελοντικό πλαίσιο για προγραμματιστές Τεχνητής Νοημοσύνης για συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσαν χθες δύο πηγές στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Λευκός Οίκος Ντόναλντ Τραμπ τεχνητή νοημοσύνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark