Ο Λευκός Οίκος αναβάλλει τελετή υπογραφής από τον Τραμπ ενός εκτελεστικού διατάγματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Λευκός Οίκος ανέβαλε μια προγραμματισμένη για σήμερα τελετή υπογραφής ενός νέου εκτελεστικού διατάγματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Axios και με πηγές.

Το Axios, επικαλούμενο εσωτερικό σημείωμα, μετέδωσε πρώτο την είδηση.

Το εκτελεστικό διάταγμα θα δημιουργήσει ένα εθελοντικό πλαίσιο για προγραμματιστές Τεχνητής Νοημοσύνης για συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσαν χθες δύο πηγές στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

