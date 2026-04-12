Καταγγελίες για νοθεία στην Ουγγαρία: Αμφισβητείται από τώρα το αποτέλεσμα

Το στρατόπεδο του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και η αντιπολίτευση ανταλλάσσουν κατηγορίες για εκλογική νοθεία, καθώς και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια πιθανή σύγκρουση για τα αποτελέσματα των κρίσιμων εκλογών της Κυριακής.

Ο Όρμπαν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή πρόκληση για την 16ετή διακυβέρνησή του στη Βουδαπέστη, καθώς ο αντίπαλός του Πέτερ Μάγιαρ -πρώην στέλεχος της κυβέρνησης- και το κόμμα του, Tisza, προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις πριν από την ψηφοφορία της Κυριακής.

Σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, η συμμετοχή στις εκλογές είχε φθάσει το 66% ή λίγο πάνω από τα τέσσερα εκατομμύρια ψηφοφόρους στις 13:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας) σε σύγκριση με 52,75% στις προηγούμενες εκλογές το 2022.

Καθώς η ψηφοφορία συνεχίζεται, οι υποστηρικτές του Όρμπαν προετοιμάζονται ήδη για αντιπαράθεση μετά το κλείσιμο των καλπών στις 7 μ.μ. Και τα δύο στρατόπεδα ανταλλάσσουν κατηγορίες για νοθεία, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι το αποτέλεσμα μπορεί να οδηγηθεί στα δικαστήρια όποιος κι αν κερδίσει.

Εκατοντάδες διεθνείς παρατηρητές έχουν φτάσει στη Βουδαπέστη, ενώ το στρατόπεδο του Όρμπαν έχει συγκροτήσει τις δικές του ομάδες παρακολούθησης. Δώδεκα ευρωβουλευτές από τη δεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» έχουν εγγραφεί ως παρατηρητές, μαζί με 100 παρατηρητές που συνδέονται με οργανώσεις προσκείμενες στον Όρμπαν - γεγονός που προμηνύει μια σύγκρουση αφηγημάτων με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), τον οποίο η ουγγρική κυβέρνηση έχει απορρίψει ως «πολιτικοποιημένο».

Ένα ντοκιμαντέρ ανεξάρτητων δημοσιογράφων με τίτλο «Το τίμημα μιας ψήφου» (The Price of a Vote), που προβλήθηκε στις 26 Μαρτίου, κατήγγειλε εκτεταμένη εξαγορά ψήφων και πιέσεις σε ψηφοφόρους υπέρ του κόμματος Fidesz του Όρμπαν σε αγροτικές κοινότητες. Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι το κόμμα πρόσφερε μετρητά με αντάλλαγμα την ψήφο. Ο Mihály Gér, τοπικός σύμβουλος των Πρασίνων στο χωριό Albertirsa, δήλωσε στο Politico ότι στην περιοχή του προσφέρθηκαν σε ανθρώπους έως και 30.000 φιορίνια (80 ευρώ) για να ψηφίσουν το Fidesz.

Ο Ούγγρος επιχειρηματίας György Wáberer δήλωσε στο Facebook την Κυριακή ότι θα δώσει 300.000 φιορίνια σε όποιον αποκαλύψει εκλογική νοθεία.

Η ίδια κοινοπραξία που παρήγαγε το ντοκιμαντέρ έχει οργανώσει ένα δίκτυο 2.400 παρατηρητών σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες σε όλη την Ουγγαρία για την καταγραφή νοθείας, δήλωσε στο Politico το γραφείο τύπου της κοινοπραξίας DE!. Σχεδιάζουν να μεταδώσουν ζωντανά σε κανάλι στο YouTube οποιαδήποτε καταγγελία εντοπίσουν.

Το κόμμα Tisza του Μάγιαρ έχει διαθέσει το δικό του σύστημα στους ψηφοφόρους για την αναφορά νοθείας.

Το Fidesz ακολούθησε το παράδειγμά του, ενεργοποιώντας μια τηλεφωνική γραμμή και μια ειδική διεύθυνση email. «Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των παραβιάσεων συνδέεται με το Tisza. Φωνάζουν για νοθεία - αλλά αυτοί είναι που τη διαπράττουν», δήλωσε το πρωί της Κυριακής ο ευρωβουλευτής του Fidesz, Csaba Dömötör.

«Βάσει των αναφορών του Fidesz, έχουν διαπιστωθεί 639 περιπτώσεις εκλογικών παραβιάσεων, ενώ 74 αστυνομικές αναφορές βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Dömötör.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Μάγιαρ δήλωσε νωρίς την Κυριακή ότι θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα αρκεί να μην υπάρξει σοβαρή νοθεία, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να αναφέρουν οποιαδήποτε παρατυπία παρατηρήσουν, σύμφωνα με το HVG.

Ο Μάγιαρ υποστήριξε ότι αν οι εκλογές είναι δίκαιες και ελεύθερες τότε το Tisza θα κερδίσει, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση Όρμπαν ότι προετοιμάζει προβοκάτσια για να ακυρώσει αποτελέσματα σε περιοχές όπου προηγείται το Tisza.

Εν τω μεταξύ, ο διεθνής εκπρόσωπος του Όρμπαν, Zoltán Kovács, σε ανάρτησή του στο X κατηγόρησε το Tisza ότι προετοιμάζει το έδαφος για έφοδο σε κυβερνητικά κτίρια σε περίπτωση που χάσει.

«Η τοποθεσία έχει σημασία - και αυτή λέει πολλά», δήλωσε ο Kovács αναφερόμενος στην εκδήλωση παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του Tisza, η οποία, όπως επισήμανε, πραγματοποιείται λίγους δρόμους μακριά από την πρωθυπουργική κατοικία.

«Μια σύντομη βόλτα είναι το μόνο που χρειάζεται για να μετακινηθεί ένα πλήθος από την "παρακολούθηση αποτελεσμάτων" στην "ανάληψη δράσης"», προειδοποίησε ο Kovács. «Αν το αποτέλεσμα αποδειχθεί δυσμενές, η διαρρύθμιση επιτρέπει ταχεία κινητοποίηση σε μια πολιτικά ευαίσθητη τοποθεσία. Σε μια στιγμή έντασης, η εγγύτητα μπορεί να μετατραπεί σε κλιμάκωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.